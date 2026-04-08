Declaraciones
Herzog, central de Las Palmas: "Estamos preparados para ganar en La Rosaleda"
El central del próximo rival del Málaga CF reconoció que el objetivo sigue siendo el ascenso directo, aunque primero deben superar un partido "bastante duro" como el de este sábado
Málaga CF y UD Las Palmas afrontan una semana crucial en el calendario de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules lo hacen muy pendientes de la enfermería y de los efectivos que puedan recuperar para la jornada 35, mientras que en Gran Canaria la situación parece algo más calmada. Juanma Herzog, central del rival de los de Martiricos, compareció este miércoles en rueda de prensa con una idea muy clara: "Estamos preparados para ganar en La Rosaleda".
Málaga CF
"El partido va a ser bastante duro, ya lo sabemos. Nos jugamos mucho los dos equipos, pero estamos más que preparados para afrontarlo. Las claves pasan por hacer lo que hemos hecho hasta ahora, tener calma con el balón, mantener todo el equipo junto a la hora defender... Si hacemos eso, todo va a salir bien".
Ganar en La Rosaleda
"Sí o sí, está claro que queremos ganar, más en un campo como ese que es histórico. Tenemos las ganas y estamos preparados para hacerlo".
Ascenso directo
"Siempre hemos tenido ese objetivo, paso a paso, pero siempre en mente. El equipo está totalmente preparado. Nunca nos hemos desenganchado. Parece que no hemos tenido los mejores partidos, pero siempre hemos estado ahí".
Dificultad de Segunda
"Es muy complicada, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera en cualquier momento. Ya vimos el otro día lo del Racing. Los equipos que ascienden son los más regulares, los que mantienen más porterías a cero, los que menos goles reciben... Se va a decidir por eso, no por otra cosa".
Jesé y Jonathan Viera
"No os imagináis lo buena gente que son, lo que nos ayudan a los jóvenes, al equipo. La confianza, tener el balón, estar siempre metidos, querer más, estar enchufados".
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