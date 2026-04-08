La jornada 35 de Segunda: cruces directos y partidos clave por el ascenso y el play off

Ocho jornadas y 176 encuentros le quedan por delante a Segunda División para decidir qué dos equipos ascienden directamente a Primera, qué cuatro van a luchar por esa plaza vía play off que les lleve a la máxima competición y qué cuatro van a jugar en los infiernos de Primera RFEF. En términos de este bendito manicomio, es un mundo todo lo que queda, pero cada fin de semana importa y este lo hace de especial forma en las alturas con el Málaga CF muy implicado.

Clasificación

LaLiga Hypermotion parece haberse roto entre los primeros ocho clasificados y lo que está por venir después. Racing de Santander (62 puntos) y Almería (61) ocupan los dos primeros puestos de ascenso; Deportivo de La Coruña (60), UD Las Palmas (57), Castellón (57) y Málaga (57) jugarían ahora mismo en esas eliminatorias, mientras que Burgos (57) y Eibar (54) se quedarían fuera. Esa es la situación que hay hasta el momento.

Pues la jornada 35 trae fiesta de la buena este fin de semana en lo más alto de la clasificación. Cuatro de los seis primeros equipos van a enfrentarse el sábado y el domingo: abrirá el fuego por el ascenso el Málaga CF-UD Las Palmas y lo cerrará el Racing de Santander-Almería. Esos son los cruces directos porque hay otros con incidencia y a los que habrá que prestar mucha atención.

Málaga CF-Las Palmas

Blanquiazules y canarios se verán las caras el sábado a partir de las 18.30 horas. Es decir, el sexto y el cuarto clasificado a los que ha colocado en ese orden el average entre los goles marcados y encajados de cada uno de los equipos porque son dos de los protagonistas de ese cuádruple empate a 57 puntos. Por eso se antoja vital el encuentro, porque el partido y el average pueden decidirlo todo al cierre de la temporada regular.

El Málaga CF llega muy pendiente de la enfermería y las sanciones. Sin Larrubia, ni Dani Lorenzo, ni Izan Merino, el trabajo de Funes pasa por recomponer el once sin tocar mucho de lo que ha funcionado. El conjunto de Luis García llega con buenas sensaciones, en el mejor momento de Jesé en la temporada y con el equipo de mantener la portería a cero.

Racing-Almería

El domingo, turno para lo que la clasificación dicta que es el mejor partido de Segunda en estos momentos: Racing de Santander-Almería, el líder y el segundo clasificado. Apenas están separados por un punto y El Sardinero tendrá una decisión fundamental en sus manos. El equipo de José Alberto López se impuso en la primera vuelta por 2-3, aunque bien es cierto que ahora viene muy tocado después del 6-2 que le endosó el Andorra este último fin de semana.

Tal es la locura que puede producirse que si este último encuentro se salda con un empate y el Málaga CF consigue ganar, los de Funes podrían quedarse a solo tres puntos del liderato. Es fundamental sacar la victoria frente a Las Palmas porque te despega de abajo y te acerca mucho a las cotas más altas.

Otros partidos

También hay que tener en cuenta otros partidos. Uno es el Burgos (7º) - Sporting (9º). Apenas dos puestos les separan, pero la diferencia real es de ocho puntos. El equipo de Ramis ha metido la directa y ya es una realidad de cara a la lucha por el play off. Otro es el Huesca (20º) - Deportivo (3º). No le van a quedar muchas más oportunidades al equipo del Alto Aragón para salvarse y necesita puntos en casa ante el mejor visitante de la categoría.

El Castellón aún debe pasar por La Rosaleda. / LaLiga

No se queda atrás el Mirandés (20º) - Castellón (5º). Ninguno de los dos equipos ha perdido en las cuatro últimas jornadas, soñando los locales con salvarse. Cierra la lista y la jornada el Valladolid (17º) - Eibar (8º), sumando los de Beñat San José cuatro victorias consecutivas.

Esta locura es en la que reside el Málaga CF y en la que quiere luchar por todo. Cada partido marca la diferencia y apunta a ser un fin de semana determinante para romper el cuádruple empate y para separar o reunir a todos los equipos en torno al liderato que mantiene el Racing.