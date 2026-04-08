El Málaga CF recupera a Haitam, mientras Dotor y Galilea entrenan con normalidad

El Málaga CF sigue sumando buenas noticias en una semana que parece ir a la contra. No tienen nada que ver ni con David Larrubia ni tampoco Dani Lorenzo. Los dos malagueños, lesionados en el escafoides del pie izquierdo y en el sóleo, respectivamente, trabajaron al margen de nuevo este miércoles. A partir de ahí, el club blanquiazul pudo sumar un efectivo más y asentar las sensaciones con Dotor y Galilea.

Con Dotor y Galilea

La novedad de la jornada fue Haitam. El extremo se había ausentado con el grupo desde varias semanas atrás después de recibir un fuerte golpe en el tobillo. Desde entonces, la recuperación no terminaba de avanzar hasta que este miércoles inició su reincorporación progresiva y parcial junto al resto de sus compañeros.

Los que ya entrenan a pleno rendimiento y se apuntan al encuentro frente a Las Palmas Dotor y Galilea. Tanto el centrocampista como el central han dejado atrás sus respectivas lesiones. La pregunta ahora es si el madrileño llega para ser titular en una medular inédita sin Izan Merino ni Dani Lorenzo o si esos problemas en el hombro le hacen partir desde el banquillo este mismo sábado.

Dotor (peto rosa) y Galilea (peto amarillo) entrenaron este martes con el Málaga CF. / Álex Zea

Sin Dani Lorenzo ni Larrubia

A partir de ahí, la sesión no guardó mayores noticias. El proceso para recuperar a Dani Lorenzo y a Larrubia será más largo. Estarán varias semanas de baja, descartados para el encuentro de La Rosaleda frente a Las Palmas y pendientes de lo que está en adelante contra Almería, Castellón o Eibar. En la enfermería se mantienen Luismi y Álex Pastor -sin ficha federativa-.

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Dos entrenamientos

Así que ya solo quedan dos entrenamientos por delante para seguir perfilando los detalles del Málaga CF - UD Las Palmas, mucho por hacer ante tantas y muy importantes ausencias. Mantener el 4-3-3 con otro perfil de jugadores y cambiar al 4-4-2 con Chupe y Niño en punta es una de las grandes decisiones que tienen que tomar Funes y el cuerpo técnico en el tramo final de la preparación. En juego está romper el cuádruple empate a 57 puntos.