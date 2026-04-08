El Málaga CF 25/26 sin Larrubia, un nuevo territorio por explorar en Liga

El Málaga CF va a sufrir un importantísimo contratiempo en este mes de abril. Este martes se conocía la noticia de que David Larrubia sufre una fractura del escafoides de su pie izquierdo y, después de jugar infiltrado, va a estar fuera algunos partidos. ¿Cuánto tiempo? Esa es la gran pregunta que se hacen el club y la afición, pero lo cierto es que el equipo explora ahora un territorio inédito en esta temporada 2025/26.

Una pieza intocable

La cuestión es que el malagueño lo ha jugado todo este curso en Segunda División. Y no han sido pocos los sustos que ha atravesado este curso. Uno de ellos fue la patada desmedida de Brian Ocampo con la que el jugador acabó expulsado en el Sporting de Gijón. También se quedó en el gimnasio varios días antes de decidir él mismo el derbi en Granada o en la previa del Cádiz, duda hasta última hora por un problema gastrointestinal. Sin embargo, siempre acabó jugando y, a excepción del último encuentro frente al Andorra, siempre como titular.

Larrubia celebra un gol del Málaga CF con Anoeta. / LaLiga

Lo del Principado parecía una simple oportunidad para descansar, pero también se ha sabido que arrastra varios encuentros jugando infiltrado. Se lesionó en el último derbi andaluz y desde entonces ha intentado forzar contra el Leganés, el propio Andorra y el Deportivo de La Coruña. Solo completó el partido de La Rosaleda. Antes, también llama la atención que con Funes en el banquillo solo fue sustituido en Málaga contra el Mirandés, frente al Almería, ante el Sporting, el Ceuta y en estos dos últimos.

La cuestión ahora es: ¿cómo es el Málaga CF sin Larrubia? Es una pregunta que hay que hacerse porque el extremo solo se perdió el duelo de Copa ante el Estepona, sí que estuvo frente al CF Talavera de la Reina. A partir de ahí, es un territorio en el que Funes se adentra casi a ciegas, con contextos muy reducidos y el problema de no saber hasta cuándo va a durar esta lesión del extremo. Las Palmas parece seguro y después habrá que responder semana a semana con Almería, Castellón o Eibar.

Líder en Segunda

La importancia de Larrubia vestido de blanquiazul trasciende de las fronteras de Martiricos. Los 2.877 minutos que ha disputado en LaLiga Hypermotion le convierten en el quinto jugador de campo más utilizado por sus entrenadores. Solo le superan Carlos Hernández (2.878, Ceuta), Iker Recio (Cádiz, 2.880), Juan Gutiérrez (2.880, Mirandés) y Mario Soriano (2.933, Deportivo de La Coruña).

Son los números de un líder nato. Se marcó esta temporada para dar un paso adelante en su carrera y lo ha hecho con creces. Nueve goles y cuatro asistencias redondean un casillero que es vital para entender lo que ha sido la campaña del Málaga CF. Es el que más regatea, uno de los mejores goleadores, uno de los que más balones recupera, uno de los que más dispara a puerta, uno de los que más duelos gana... Y aquí no se habla solo del Málaga CF, sino de Segunda División. Es la grandeza que ya tenía Larrubia y que ahora le han refrendado los números de cara al exterior.

Dorrio viene jugando un papel fundamental desde el banquillo en los últimos encuentros. / Gregorio Marrero

Dorrio

Su puesto queda huérfano de uno de los intocables. Parece evidente que su hueco lo ocupará Dorrio. El vasco viene jugando en banda izquierda, pero el rendimiento de Joaquín en ese carril le desplaza a la derecha. Al menos, la oportunidad y la responsabilidad le llegan en un momento en el que le viene dando puntos importantes al Málaga CF. Fue el artífice del centro que remató Montero para el 3-3, al igual que quien colgó el saque de esquina que empujó Niño para el 1-1 en Riazor.

Son más preguntas las que aparecen en este momento. ¿De vuelta al 4-4-2? ¿Cambiará la propuesta futbolística con las bajas añadidas de Izan Merino y Dani Lorenzo? ¿Cuáles son los planes a medio plazo del equipo? Si alguien esperaba un final medianamente tranquilo, no va a tener ese lugar en Martiricos. Mientras tanto, confianza absoluta en el seno de la plantilla y conciencia importante la que debe tomar La Rosaleda en este tramo final.