Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - UD Las Palmas, partido en La Rosaleda

Segundo paso del Tourmalet blanquiazul: Málaga CF-UD Las Palmas. Otro partidazo en las alturas de LaLiga Hypermotion con el ascenso directo y el play off en juego este fin de semana. El equipo de Martiricos vuelve a casa después del exilio en Semana Santa, con un ojo en la enfermería, pero confiado de que la plantilla sea capaz de seguir ofreciendo un alto nivel de rendimiento.

Es importante la encrucijada que afrontan Funes y el cuerpo técnico. Las ausencias de Dani Lorenzo e Izan Merino están confirmadas, además el marbellí lesionado del sóleo. Más dudas hay con la situación de Larrubia. Al menos, Carlos Dotor y Einar Galilea podrían volver a la convocatoria para recibir a los de Luis García. ¿Insistir con el 4-3-3, pese a tener otro perfil de futbolistas, o pasar al 4-4-2? La gran incógnita.

Rivales

Abre el sábado la jornada en la parte alta de la tabla el Burgos frente al Sporting de Gijón (16.15 horas). Ya el domingo, el Deportivo de La Coruña visita al Huesca (16.15 horas), el Castellón hace lo mismo frente al Mirandés (18.30 horas), mientras que cerrará la jornada dominical por todo lo alto el Racing de Santander-UD Almería (21.00 horas). El Eibar culminará el lunes, desde las 20.30 horas contra el Real Valladolid, sabiendo lo que han hecho todos los rivales.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 35 de la categoría de plata se celebrará este 11 de abril, a partir de las 18.30 horas. El estadio de Martiricos lucirá un lleno espectacular. Será otro paso en la recta final, ya que apenas quedan cuatro encuentros de temporada regular en casa.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.