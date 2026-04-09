Precedentes de Las Palmas en La Rosaleda: una historia muy a favor del Málaga CF con dos borrones

Málaga CF y UD Las Palmas se vuelven a ver las caras este sábado, a partir de las 18.30 horas, con La Rosaleda como gran protagonista. Ambos clubes protagonizan una rivalidad histórica, tanto en Primera como en Segunda División, y ahora la jornada 35 de LaLiga Hypermotion aparece con un nuevo capítulo decisivo de cara al ascenso o al play off rumbo a la máxima categoría.

El balance y la historia le sonríen al Málaga CF. Con la actual denominación, la trayectoria es de seis victorias, cinco empates y dos derrotas a favor de los blanquiazules cuando se ha jugado este encuentro en La Rosaleda. Este sábado en La Rosaleda, nueva oportunidad para seguir engrosando la lista.

Dominio de La Rosaleda

El Málaga CF ganó en Primera División en la temporada 2000/01 por 2-1, en la campaña 2015/16 por 4-1 y en la 2016/17 por 2-1. Además, en LaLiga Hypermotion, también se impuso en las temporadas 2006/07 (3-1) y en la del posterior ascenso a la máxima categoría en el curso 2007/08 (2-0) y años más tarde en la 2021/22 por 2-1, aún con José Alberto López en el banquillo.

Los empates se protagonizaron prácticamente todos en la categoría de plata a excepción de uno. Fue en el curso 2001/02 con un marcador de 1-1. A partir de ahí, ya en Segunda, La Rosaleda también ha sumado en multitud de ocasiones: 0-0 en la temporada 1998/99, 0-0 en la que se disputó el play off en la 2018/19, 1-1 un año después y 0-0 en la 2020/21.

Dos derrotas que llevaron a dos descensos

Mucho peor recuerdo traen las dos derrotas en el estadio blanquiazul, pese a haber sido solo dos. Una de ellas fue en la temporada 2017/18, la del descenso a Segunda, con aquel 1-3 en el mes de septiembre. Sin embargo, la estocada total fue el 0-4 ante Las Palmas, el año del camino al infierno (2022/23). El Málaga CF de Pablo Guede firmó su primera noche calamitosa en la jornada 2. Después de caer ante el Burgos, el equipo amarillo le dio una dolorosísima paliza a los de Martiricos hasta convertirlo en el colista.

El Málaga CF se llevó un 0-4 contra la UD Las Palmas en el curso 2022/23. / LaLiga

Antes con el CD Málaga, el balance no dejó de ser bastante favorable a los blanquiazules en 16 partidos: 11 victorias, tres empates y dos derrotas. Dominio absoluto en La Rosaleda.

El capítulo de este 2026 apunta a ser más que interesante. Están en juego las cotas más altas de la categoría y nadie quiere perder para no descolgarse de ese ascenso directo. Ese Racing de Santander-UD Almería del domingo va a premiar al Málaga CF o la UD Las Palmas, acercándolos un poco más a esos dos primeros puestos.