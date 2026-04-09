Afición
Sorteo para conseguir las entradas visitantes del UD Almería - Málaga CF
El Málaga CF se enfrentará a la UD Almería el 19 de abril en un derbi andaluz crucial, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, y necesita el apoyo de su afición
El próximo 19 de abril, a partir de las 21.00 horas, el Málaga CF disputará su último derbi andaluz de la temporada regular contra la UD Almería. En la jornada 36, contra un rival directo por el ascenso -ahora mismo el segundo clasificado- y en el esprint final de LaLiga Hypermotion. Después del 2-1 en La Rosaleda, los blanquiazules necesitan de su afición para asaltar el estadio rojiblanco.
Sorteo
Como viene siendo habitual, el club de Martiricos va a sortear el pack de localidades del que dispone para una de las últimas salidas del año, siendo obligatorio ser socio malaguista. Cada usuario podrá adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar también su condición de socio. El coste de cada localidad es de 20 euros.
La solicitud se puede hacer en este enlace (https://www.malagacf.com/solicitud-compra-de-entradas-ud-almeria-malaga-cf) y estará disponible solo hasta el sábado 11 de abril a las 23.59 horas. Que nadie se despiste porque justo antes de que se cierre el plazo, La Rosaleda estará latiendo a todo volumen contra la UD Las Palmas en Martiricos en busca de los tres puntos.
A la espera de más entradas
Por el momento, solo los abonados del Almería pueden comprar entradas para el derbi andaluz del próximo fin de semana -sí se puede acceder sin problema para el encuentro ante el Mirandés del 3 de mayo-. Habrá que ver cuándo abren la posibilidad al público general y si la afición del Málaga CF deja una de sus tradicionales imágenes en un campo rival. Esta vez, en uno de esos en los que el ascenso va a estar en juego.
Precisamente, blanquiazules y rojiblancos afrontan este mismo fin de semana una jornada clave en las alturas frente a la UD Las Palmas y el Racing de Santander, respectivamente.
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