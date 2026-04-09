UD Las Palmas: La mejor defensa de Segunda División pone a prueba al Málaga CF

El Málaga CF y La Rosaleda vuelven a reencontrarse este sábado, a partir de las 18.30 horas, para iniciar las ocho últimas jornadas de Segunda División. A cuatro puntos del ascenso directo, aunque empatados con los puestos que ya impiden la promoción, la prueba es mayúscula y el reto de este fin de semana parece claro: derribar la muralla de la UD Las Palmas, la mejor defensa de LaLiga Hypermotion.

La mejor defensa

Esa es la situación con la que se encuentra el club blanquiazul en la vuelta a Martiricos. El equipo de Luis García apenas ha encajado 28 goles en los 34 partidos disputados por los 41 tantos de los de Juanfran Funes. Es decir, la friolera cifra de 0.83 tantos por encuentro ha recibido el equipo canario. Es la mejor cifra de la temporada y amenaza con poder celebrar este sábado los goles del Málaga CF.

El guardameta Dinko Horkas es uno de los grandes nombres del curso en la UD Las Palmas. Vivió a la sombra de Cillessen la pasada temporada y ahora es el líder de la defensa grancanaria. Apenas se ha perdido un encuentro -por expulsión- y son 13 las porterías que lleva a cero: Burgos (0-0), Leganés (0-1), Cádiz (0-1), Granada (0-0 y 2-0), Sporting de Gijón (0-0 y 1-0), Valladolid (0-1), Mirandés (0-0), Cultural Leonesa (4-0 y 0-3), Burgos (0-0) y Ceuta (4-0).

No permiten disparos a puerta

No obstante, también es un trabajo que viene desde líneas anteriores y es que el próximo rival del Málaga CF es el segundo equipo que menos disparos recibe por encuentro, 10.62, solo por detrás del Castellón (10.32). El equipo de Funes, por ejemplo, es el quinto que más recibe (13.18), empatado con el Deportivo de La Coruña, lo que fuerza a Alfonso Herrero a que el número de paradas sea mayor y también los goles encajados respecto a su homónimo en las islas.

Murillo es el central con más minutos en el Málaga CF. / LaLiga

Además, mientras el Málaga CF tiene muy asentada la dupla Murillo-Montero en el centro de la defensa, Luis García ha utilizado a cuatro centrales en los tres últimos encuentros. Mika Mármol y Sergio Barcia ante el Eibar -encajaron tres goles-, Álex Suárez y Mika Mármol contra el Granada -a cero-, y Juanma Herzog y Mika Mármol frente al Huesca -un tanto recibido-.

El reto del Málaga

Es el reto para los de Funes y el Málaga CF, el tercer equipo más goleador de la categoría con 56 tantos. Solo en un partido con el técnico de Loja a los mandos se han quedado con el marcador en blanco. Precisamente, fue el último en La Rosaleda contra el Leganés (0-0), donde no quiso entrar la pelota. Este sábado toca reinventarse de nuevo en ataque y hacerlo contra la mejor defensa de la categoría. Valen mucho los tres puntos que se consigan en Martiricos y el valor doble de hacerlo ante un rival directo.