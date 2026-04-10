Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: "Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, considera "muy importante" el partido que su equipo jugará este sábado en Málaga, entre rivales directos, pero "no definitivo" en la lucha por el ascenso.

El preparador asturiano indicó en conferencia de prensa que espera un "gran ambiente" en el estadio La Rosaleda, donde "se respira fútbol", circunstancia que les debe "motivar" en una cita a la que, a su juicio, llegan "en un buen momento" y con "mentalidad competitiva" para hacer "un gran partido" y llevarse los tres puntos.

"Va a ser necesaria la experiencia de los más veteranos, el equilibrio de los jugadores más responsables y la inconsciencia de los más jóvenes", subrayó el técnico ovetense, además de "controlar el partido" y ser fieles al "modelo de juego".

Cantera

Las políticas de cantera de UD y Málaga adornan la previa de una contienda de Primera. García, que no ha hecho debutar a canterano alguno en Liga, recordó la complejidad de subir a jóvenes. Además, recordó que el elevado número de jugadores del vivero del Málaga obedece a razones económicas. "Sería fácil hacerlos debutar y que jueguen diez minutos y me pongo la medalla. Pero creemos en que los canteranos poco a poco vayan creciendo. En Málaga han salido esos futbolistas porque tenían esa necesidad a nivel económico y no podían traer otro tipo de jugadores y tuvieron que tirar de la cantera más por necesidad que por otra cosa. Creemos mucho en la cantera, aunque digáis pues 'no ha sacado a ningún jugador'. No es fácil, hay un salto importante para llegar. Ellos tienen que tirar la puerta y demostrar cada día que quieren estar aquí y no ponerlos por ponerlos", valoró el estratega amarillo.

Posible alineación

En relación al once, esconde sus cartas y justifica la ausencia de Barcia en las dos últimas contiendas por su elevado protagonismo. La clave reside "en los detalles". "Después de 34 jornadas hay cuatro equipos igualados a puntos en el play off y alguno fuera. Y dos de ellos están igualados a todos, como es el Castellón y el Málaga. Tenemos que ser consciente de que todo es importante".

La marea amarilla

Luis García tuvo un guiño cariñoso con los desplazados desde Gran Canaria a La Rosaleda. "Espero en Málaga un partido muy bonito. Es un sitio donde se respira fútbol en un estadio lleno, con 400 o 500 valientes de los nuestros haciendo muchísimo ruido y animando como siempre".

Etiqueta al club malacitano como "muy dinámico, valiente y atrevido. Ha mejorado mucho en cuanto a resultados. El míster [Funes] ha renovado, con lo que se demuestra lo bien que lo está haciendo. Es justo acordarme de la labor de Pellicer, que es quien le dio el paso a todos estos futbolistas jóvenes que están haciéndolo muy bien".

Responsabilidad e inconsciencia

Herzog y Viera apuntan al once, una propuesta que debe contar con madurez y energía para salir victorioso en un feudo inexpugnable en los últimos 202 días. "Vamos con una mentalidad positiva, con la idea de hacer un gran partido y traernos los tres puntos. Es precioso vivir un ambiente de fútbol como el que nos espera. Será necesaria la experiencia de los veteranos, el equilibrio de los futbolistas responsables y también la inconsciencia de los jóvenes. Todo ese cóctel de diferentes sensaciones será importante".

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Con la afición, confía en completar un final de temporada para la historia. "Pido a la afición que siga teniendo la ilusión, porque mueve montañas. La misma que tenemos nosotros por conseguir victorias".