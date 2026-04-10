El Málaga CF vuelve a cruzarse con Fuentes Molina y Ávalos Barrera en un historial muy polémico

El Málaga CF ya conoce a los árbitros que dirigirán su próximo compromiso liguero. El conjunto blanquiazul se enfrentará este sábado ante Las Palmas (18.30 horas) en la jornada 35 de la Liga Hypermotion y la designación de Fuentes Molina sobre el césped y Ávalos Barrera en el VAR no ha pasado desapercibida en el entorno malaguista, especialmente por los antecedentes con ambos colegiados.

Recuerdos recientes que generan inquietud

El arbitraje vuelve a estar en el foco en clave blanquiazul. No es la primera vez que el Málaga CF se cruza con este dúo arbitral y es que en la memoria permanece uno de los episodios más recientes, el duelo ante la Real Sociedad B con Fuentes Molina y Ávalos Barrera como protagonistas en decisiones que dejaron profundo malestar.

La más evidente fue el penalti no señalado sobre Joaquín Muñoz con 1-1 en el marcador, a lo que se sumaron acciones como el bloqueo a Alfonso Herrero en el 2-1 o la caída de Julen Lobete en el área. Sin ser la explicación de la derrota, el criterio arbitral volvió a generar dudas y sensación de perjuicio en el entorno blanquiazul. "Si analizamos todas las acciones polémicas, el avión es para el viernes", reconocía Funes en rueda de prensa.

El VAR, en el epicentro de la tormenta

La figura de Ávalos Barrera, encargado del VAR en este próximo choque, también arrastra decisiones discutidas en otros encuentros del Málaga CF. Especialmente recordado es su papel en el enfrentamiento ante el Deportivo del pasado sábado, donde quiso dejar de ver un claro penalti sobre Chupe, una acción que posteriormente ha sido reconocida como “error obvio y manifiesto” por el CTA.

No fue el único episodio. En el partido frente al Mirandés, el VAR, con el mismo protagonista, volvió a situarse en el centro de la polémica tras un penalti señalado a Puga difícil de explicar donde el árbitro desde la zona de videoarbitraje no quiso rectificar el claro error del árbitro de campo.

Igualdad máxima y tensión dentro y fuera del campo

El contexto competitivo no hace sino elevar la temperatura del encuentro. Málaga CF y Las Palmas llegan al duelo empatado a 57 puntos, en una situación clasificatoria que convierte el partido en absolutamente decisivo, ya que hasta cuatro conjuntos están empatados en estos puntos, sumando a Burgos y Castellón. Además, el Eibar empieza a asomar la cabeza después de una racha de siete partidos sin conocer la derrota, saldando seis de ellos con victorias.

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Con todos estos ingredientes -igualdad clasificatoria, antecedentes arbitrales, ambiente caldeado y bajas sensibles-, el duelo se presenta fundamental, donde el Málaga CF espera que, esta vez, el protagonismo recaiga únicamente en el fútbol.