Funes, antes de recibir a Las Palmas: "El Málaga CF tiene centrocampistas de sobra para poder competir"

El Málaga CF afronta una jornada exigente, ante un rival directo como es la UD Las Palmas, pero con el respaldo de La Rosaleda, que estará a rebosar. En la previa al choque ante los isleños, Juanfran Funes no quiso dar demasiadas pistas al rival sobre la convocatoria blanquiazul: "Yo tampoco sé con qué bajas vienen ellos". El técnico de Loja también recalcó un reto: "meter gol, es el equipo menos goleado de la categoría". A su vez, destacó el dominio que manejan los de Luis García: "A nosotros también nos gusta la pelota y solo hay una".

¿Cómo ha ido la semana y enfoque ante Las Palmas?

"Bueno, veníamos de partidos exigentes muy seguidos. Volver a casa para poder preparar bien el partido… creo que hemos tenido tiempo suficiente. Hemos disfrutado la semana, estamos en unas condiciones inmejorables. Es un partido ilusionante, para disfrutar".

Enfermería

"Vivir esa situación de estar fuera en esas fechas tan especiales de Semana Santa y ahora en casa, y poder estar con la familia y seguir los hábitos y rutinas que te mantienen en la competición, para nosotros ha sido importante. Dar nombres antes del partido es algo que quizá no nos guste. Yo tampoco sé con qué bajas viene Las Palmas, quien venga mañana a La Rosaleda lo descubrirá de primera mano".

Izan Merino, amonestado, y Dani Lorenzo y Larrubia, lesionados

"Ahí sí que es verdad que hemos trabajado diferentes estructuras, porque se pueden dar diferentes condicionantes, sobre todo durante el partido, de cambiar varias cosas. A partir de ahí, creo que va a haber diferentes escenarios en el partido. Se especula mucho con cuál puede ser el once. Hemos mantenido una línea, pero no hay que darle tanta importancia. Son 15 o 16 jugadores los que van a participar en el partido. No es quién empieza, sino en qué momento".

Larrubia celebra uno de sus goles con el Málaga CF esta temporada en La Rosaleda. / Álex Zea

¿Partido que espera?

"Fallar nos complicaría el plan del presente. Para nosotros es un reto este partido, ser capaces de conseguir anotar goles. Estamos ante el equipo menos goleado de la categoría. Es, junto con Burgos y Eibar, uno de los que más porterías a cero tiene en la competición. Nuestro reto es ser capaces de meter un gol. Te lleva a un ritmo de partido en el que vives muchos momentos detrás de la pelota y no con ella.

En la jornada 3 tuvimos un 31% de posesión, eso habla de que vas corriendo detrás de ellos. Tienen talento, han mantenido una base importante de jugadores que vienen de Primera, una sinergia de ser dominadores del juego. Tuvimos poca posesión, pero ganamos 1-0, lo que importa es el resultado.

Tienen unos patrones que te terminan llevando al límite, vivir muchos momentos sin balón. Muchas veces te condicionan los rivales. Somos conscientes porque los conocemos bien. Sí que hay una diferencia con el partido de allí, y es que ahora jugamos en La Rosaleda, tenemos a la gente de nuestro lado. Es algo muy ilusionante para nosotros vivir este partido ahora. Ser capaces de encontrar ese jugador número 12 aquí en casa y que nos ayude contra un candidato al ascenso directo. Lejos de pensar en la dificultad, tenemos que ver lo bonito de llegar a la situación en la que estamos".

Dotor, ¿preparado?

"Carlos viene de su lesión. Ha entrenado ya con cierta normalidad. Lo hemos visto bien, en buena dinámica, con buen ritmo. Puede estar en la convocatoria y, con ello, participar en el partido. Más que poner el foco en si empieza o no, es que participe. Probablemente, pueda estar en ese grupo de jugadores".

Dotor en un entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

¿Máxima confianza en responder a pesar de las bajas?

"Por supuesto. Es importante no vivir con pesadumbre por los que faltan, sino hacerlo con ilusión con los que tenemos. Este sábado hay jugadores que no se visten porque no pueden entrar en la convocatoria de 23, no por lesiones o problemas. Hay que vivirlo con ganas e ilusión. La profundidad de nuestra plantilla nos da la oportunidad de seguir compitiendo. Quienes están determinan el cómo se pueda llegar a jugar. Teníamos sinergias y patrones, y cuando esos nombres propios que habían generado buenas sociedades no pueden aparecer en el verde, hay que generar otras.

Tenemos plena confianza en los que están, porque lo vienen demostrando. Hay jugadores que se han ido convirtiendo en insustituibles a pesar de no tener visibilidad en algún momento del año. Luego han cumplido con creces. Estamos en una situación muy bonita y las cosas bonitas hay que disfrutarlas".

Brasanac, ¿se le va a poder ver?

"Seguro que lo vamos a poder ver. Está entrenando con total normalidad. Una cosa es el alta médica y otra la deportiva. Entrar en ese ritmo de juego, tener esa confianza y energía cuesta un poco más que el alta médica. Ocurre como con Ramón, llevaba varias semanas entrenando, pero no había tenido visibilidad en los partidos. Una cosa es lo que queremos y otra lo ideal, y los jugadores tienen que ir cumpliendo ciertos plazos para tener ventaja en ese partido y en lo que puede venir después. El Málaga tiene centrocampistas de sobra para poder competir. Si juegan tres, todavía se quedan tres fuera. En eso estamos más que tranquilos".

Brasanac, en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Larrubia, primero fractura, luego edema óseo

"El que entienda que lo diga, y zapatero a su zapato. No es mi posición hablar de plazos o aspectos técnicos médicos. Me voy a centrar en hablar de fútbol y que cada uno hable de lo que le corresponda".

Árbitros

"Muchas veces, cuando te sientas aquí, te ves en una situación compleja. No queremos que nos den nada, pero tampoco queremos que nos quiten. Al final, sí es verdad que tenemos que respetar al colectivo. Todos intentamos presionar para obtener ventaja, pero muchas veces obtenemos lo contrario. Tenemos herramientas para que el fútbol sea más justo. Vamos a intentar que se utilicen siempre. Las situaciones, sobre todo de área, que son muy determinantes, creo que el VAR tiene que entrar a revisar.

¿De qué sirve que nos reconozcan que el otro día fue un penalti o que yo hable de eso aquí? De nada. No puedes entrar en todo en el partido, pero en situaciones tan determinantes… solo pedimos que se revisen".

Partido a partido

"Llevamos muchos meses viviendo en el presente más inmediato. Estamos viviendo una situación muy bonita y lo que no podemos hacer es convertir una situación de disfrute para el malaguismo, que nos hemos ganado por derecho, jugadores y La Rosaleda, en una presión añadida. El equipo tiene que intentar seguir jugando con las mismas ideas y convicción que hasta ahora, y luego la competición te llevará hacia donde sea, es sabia. Seguir empujando con toda nuestra energía y llegar lo más lejos posible".

Reto especial

"Lo es, no por los cambios que tengamos que realizar, sino por el rival. Cuando cogen la pelota tienen un dominio aplastante. A nosotros también nos gusta tenerla, y pelota solo hay una. Por encima de ese reto, hay que ser eficaces en el partido. Habíamos promediado más de 15 disparos, el otro día contra el Dépor fueron unos 12 y a puerta solo 2. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Vivir situaciones mucho tiempo sin balón para nosotros es muy exigente; no siempre podemos estar como más nos gusta. Que la gente nos apoye es muy importante".

Jonathan Viera y Jesé Rodríguez

"Son jugadores con un gran currículum. Quizá Viera esté jugando algo menos, pero no todo es empezar el partido. Se le está viendo con mucha regularidad y teniendo varias participaciones. Las Palmas llega a una situación privilegiada por méritos, y lo hace por más que estos dos nombres. Está muy bien trabajado, con un sentimiento de colectivo muy fuerte. Implicación alta, número de pases, jugadores que participan en todas las jugadas.

No les vale solo con tener el balón. Es muy difícil dominarles la espalda. A pesar de no tener una gran envergadura, tienen muy buenos números. Han hecho muchas cosas bien. No tiene mucho sentido hablar solo de dos. Tienen muchos jugadores diferenciales".

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Dorrio

"Nos alegramos mucho por Dorrio. Está demostrando que de aquí a que acabe la temporada jugará de inicio, se lo está ganando por derecho. Se habla muchas veces de los jugadores finalizadores. Jugadores como Dorrio pueden terminar sacando en otros momentos mucho más brillo a lo que hacen".