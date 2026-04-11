Jugadores
Alineaciones del Málaga CF - UD Las Palmas: Funes sale de inicio con Chupe y Niño
Con las bajas de Izan Merino, Dani Lorenzo y Larrubia, el equipo blanquiazul saldrá con dos puntas; Dotor vuelve a la titularidad tras su lesión
Ya están confirmadas las alineaciones del partido que enfrentará al Málaga CF a la UD Las Palmas, a partir de las 18.30 horas, en La Rosaleda. Jornada 35 con muchísimo en juego en la parte alta de la clasificación y con cambios obligados y de muchísima importancia en la alineación que ha presentado Funes.
Había tres nombres propios en la previa de este encuentro: Izan Merino, Dani Lorenzo y Larrubia. Los tres, pilares indiscutibles del equipo, no van a estar este sábado por cumplir sanción por el ciclo de tarjetas amarillas, en el caso de los dos primeros, y por distintas lesiones, en el caso de los dos últimos, y ya se conocen los jugadores que le sustituirán este fin de semana en busca de los tres puntos.
Cambios en el once
El cambio será notable, ya que saldrán Chupe y Niño en la doble punta. A partir de ahí, el centro del campo lo componen Dotor -de vuelta tras su lesión- y Juanpe. Habrá que ver si Ochoa cae a una banda o se coloca más cerca de la base o de mediapunta, mientras que el carril derecho aparece señalado para Joaquín.
A partir de ahí, no hay cambios significativos. Alfonso Herrero defenderá la portería blanquiazul con una defensa compuesta por los habituales Puga, Murillo, Montero y Rafita. Habrá que ver si la vuelta de Einar Galilea a la convocatoria permite rotar la pareja de centrales o permanece así en el momento más importante de la temporada.
Alineaciones
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Juanpe, Dotor, Joaquín, Ochoa; Niño y Chupe.
UD Las Palmas:Dinko Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Clemente; Amatucci, Kirian, Manu Fuster, Ale García, Jesé y Mikashiro.
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