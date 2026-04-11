Funes, tras la victoria ante la UD Las Palmas: "La capacidad para sufrir y mantenernos vivos nos ha dado la oportunidad de ganar"

El Málaga CF ha conseguido sumar tres puntos de oro ante un rival directo en pleno momento crucial de la temporada. Los de Juanfran Funes se han impuesto a Las Palmas por 2 a 0. El técnico de Loja valoró la victoria, de mérito también por las bajas que envolvían al grupo, al término del mismo: "Aunque nos hayan sometido, hemos mantenido la firmeza".

Bajas importantes y buen juego

"La Rosaleda se ilusiona con el equipo, y el equipo también con La Rosaleda. Es impresionante jugar aquí como local, con ese apoyo tan grande. Ahora se ve fácil. Jugábamos contra un equipo que era el menos goleado de la categoría. Creo que el equipo estaba a un nivel sensacional y, con el empuje de la afición, todo es mucho más fácil. El equipo ha demostrado que, cuando uno no estaba, aparecía otro y aprovechaba la oportunidad. Ellos, como grupo, tienen una fortaleza terrible. Hoy han dado una muestra más. Se mantienen firmes en el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio.

Hoy era un reto importante para nosotros. También demostrar esa capacidad para sufrir y mantenernos vivo en el partido nos dio la oportunidad de ganar hoy. A veces, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. A partir del gol, la balanza terminó de caer a nuestro favor. Sabíamos que iba a ser un partido de 15 o 16 jugadores, lo dijimos, y hemos demostrado el motivo. Tiene mucho mérito adelantarte y, aunque nos hayan sometido, habernos mantenido con firmeza, con la convicción de llevarnos el segundo. Incluso hemos hecho méritos suficientes para marcar un gol más. Felicitar a los jugadores".

¿Puñetazo en la mesa por el ascenso?

"A nivel anímico, esto es un empujón muy grande. Más que los tres puntos, que también. Hay una situación que reconforta mucho, que es cómo y ante quién lo han hecho. Irte con esas sensaciones tan buenas reconforta mucho más. La adversidad le llega a cada uno en un momento, y nosotros hemos seguido creciendo".

Juanpe

"Juanpe ya lo veremos en los próximos días. Se sabrá cuando le hagan las pruebas, no puedo aventurarme a decir nada. Ha sentido un pinchazo fuerte en esa última zancada. Nos ha pedido justo en ese momento el cambio. Una pena, esa es la parte más negativa de lo que nos ha pasado. Ojalá sea lo menos posible y se recupere pronto".

Ramón

"Ramón, al final, tiene muchísimo talento. Su fútbol va como anillo al dedo a lo que quiere este equipo. El otro día, en A Coruña, con la entrada de Ramón, justo antes del gol, con él en el campo nos hicimos con el control del partido y ya no era ese Dépor imperial que venía a por nosotros. Hoy ha pasado algo parecido. Unos se caen por lesión y aparecen otro, esa es la gran lección. Lo que se consigue en cada partido se logra porque estamos juntos, y eso termina haciéndolo todo muy bonito".

¿Más ánimo para los jugadores que han suplido a las bajas?

"Ellos saben que son importantes para el equipo. Hay patrones que se condicionan en el campo, pero cada uno aporta sus cualidades. Es distinto a lo que teníamos antes, pero lo han hecho. Juntar a Chupe y Adri nos permite ser más presionantes. Con dos delanteros pierdes un poco de juego interior, pero ganas otras cosas que tienes que aprovechar".

Joaquín

"Yo hace ya mucho tiempo que digo que el gol te viste con traje y corbata. Él venía siendo determinante en muchos partidos con lo que estaba haciendo. Aunque estaba teniendo buenos disparos, ahora están entrando. Estamos ante un jugador sensacional que está haciendo una temporada a un nivel altísimo. Hay que pedirle que lo siga haciendo".

Joaquín Muñoz posa para La Opinión de Málaga con La Rosaleda de fondo. | B. TOCÓN / Beatriz Tocón

Murillo

"Las cosas a veces no son casualidad. A 'Muri' le está tocando hacer los goles, pero probablemente la semana que viene el que bloqueé sea él y el que marque sea Montero, por ejemplo. Es un jugador con envergadura".

Posible penalti sobre Miyashiro según Luis García

"Es verdad que no sé en qué momento llega antes uno u otro. Puede que sea penalti. También arrollan a Montero y a Joaquín, si arrollar es penalti, hay dos que no nos han pitado. No sé si Luis García se ha hablado de las otras. Son situaciones del partido, se han repetido varias veces. Ha habido muchas acciones que nos han penalizado hoy. Ellos deberían no haber acabado el partido con 11 jugadores".

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. / UD Las Palmas

Eficacia en goles a balón parado

"Al final, tenemos otro jugador más grande. Poder usar a Juanpe en lugar de Dani Lorenzo cambia todo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Te da la oportunidad de tener algo más de ventaja. Hay que ser honestos con nosotros mismos. La UD Las Palmas, a la hora de la pelota parada, por la envergadura que tienen, no es el Leganés ni el Valladolid. Hemos empezado a jugar con un once de envergadura. Me encanta cómo juega la UD Las Palmas, pero es verdad que no tienen un nivel sobresaliente en ese aspecto".

Noticias relacionadas

Diagnóstico de Larrubia

"Que lo diga quien entienda, yo sigo con mi zapato. Sigo en mi línea, que hable quien tenga que hablar. Yo quiero entrenar y me dedico a hablar de fútbol, los que puedan hablar de otras cosas, que lo hagan".