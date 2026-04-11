El Málaga CF pone a prueba su ataque ante el muro de UD Las Palmas (18.30 horas)

El Málaga CF afronta este sábado a partir de las 18:30 horas en La Rosaleda un desafío clave en la lucha por el ascenso ante la UD Las Palmas, que coincidirá con la Jornada retro, en la que ambos equipos lucirán una equipación exclusiva para homenajear su historia.

Zona alta ajustada

Los blanquiazules llegan tras una Semana Santa exigente en la que han encadenado tres empates consecutivos. El primero sin goles ante el CD Leganés en casa —el único partido sin marcar desde la llegada del técnico de Loja—, seguido de un vibrante 3-3 frente al FC Andorra y un trabajado 1-1 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Unos resultados que mantienen al equipo en la pelea, pero que obligan a dar un paso adelante en este exigente calendario.

La igualdad es máxima en la zona alta de LaLiga Hypermotion. Málaga CF y UD Las Palmas ocupan la sexta y cuarta posición, respectivamente, ambos con 57 puntos, también empatados con Castellón y Burgos, y en puestos de playoff de ascenso. Los canarios llegan en un gran momento tras imponerse al Granada CF (2-0) y a la SD Huesca (2-1), lo que se traduce en moral por parte del cuadro insular.

Partidos claves en la jornada 35

Con solo cuatro partidos por disputarse en casa, cada punto cobra un valor incalculable. Este duelo supone un nuevo capítulo de una rivalidad histórica entre ambos clubes, con numerosos enfrentamientos tanto en Primera como en Segunda División. La jornada 35 presenta un episodio muy importante en la carrera hacia el ascenso, con ambos equipos mirando de reojo los puestos para hacerlo de forma directa. En ese sentido, el enfrentamiento del domingo entre el Racing de Santander y la UD Almería, primero y segundo actualmente, podría beneficiar a quien salga victorioso de este duelo de La Rosaleda.

Precedentes de Las Palmas en La Rosaleda

La historia reciente sonríe al Málaga CF en este escenario. Bajo su actual denominación, los blanquiazules han logrado seis victorias, cinco empates y solo dos derrotas frente a Las Palmas en casa. Este sábado tendrán una nueva oportunidad para reforzar esa estadística positiva en el tramo decisivo del campeonato.

Rival: mejor defensa de la competición

El reto, sin embargo, es mayúsculo. El equipo de Luis García presenta la mejor defensa de la categoría, con tan solo 28 goles encajados en 34 partidos (0,83 por encuentro). Un muro liderado por el guardameta Dinko Horkas, que acumula 13 porterías a cero, y respaldado por un sistema defensivo sólido que apenas concede 10,62 disparos por partido.

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. / UD Las Palmas

Málaga CF: afinado en puntería, y más en casa

En contraste, el Málaga CF es el tercer equipo más goleador del campeonato con 56 tantos, aunque también uno de los que más remates recibe, lo que ha convertido a Alfonso Herrero en el segundo portero con más paradas (113). Las cifras reflejan un choque de estilos: la pegada malaguista contra la solidez defensiva insular.

El Málaga CF se agarra a su fortaleza como local. Es el tercer mejor equipo en casa, con diez victorias, seis empates y una sola derrota en 17 partidos. Por su parte, la UD Las Palmas ha sumado 22 puntos como visitante, con cinco triunfos, siete empates y cuatro derrotas, destacando además como el equipo con menos choques perdidos y menos goles encajados de la competición.

Bajas blanquiazules

Para este encuentro, Funes no podrá contar con Izan Merino ni Dani Lorenzo, ambos sancionados y el marbellí también lesionado en el sóleo. Tampoco estarán disponibles Larrubia por su molestia en el escafoides del pie izquierdo, así como Luismi y Pastor, este último sin ficha federativa. Haitam ha vuelto a entrenar esta semana, aunque su regreso parece prematuro. Galilea sigue dando pasos adelante en su recuperación y podría llegar a tiempo para el encuentro ante Las Palmas. En una situación similar se encuentra Dotor, sobre quien el técnico de Loja dejó caer su presencia este sábado.

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Larrubia celebra uno de sus goles con el Málaga CF esta temporada en La Rosaleda. / Álex Zea

Ascenso directo

Con todo en juego y el margen de error cada vez más reducido, La Rosaleda dictará sentencia para un Málaga CF que quiere seguir soñando con el ascenso directo. ¡A derribar la muralla canaria!