Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente a la UD Las Palmas

El Málaga CF, con el que algunos dudaban de sus posibilidades de play off por las lesiones, sacó su mejor artillería para sumar tres puntos de muchísimo valor ante Las Palmas (2-0). La peor noticia fue la de Juanpe, lesionado. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) No necesitó de ninguna parada estratosférica. Muy seguro en las alturas y siempre que tuvo que reaccionar. Otra portería a cero.

Puga (8) Se le fueron alguna vez, pero su partido es redondo. Tuvo una acción en la que se marchó de tres rivales regateando. Exige mucho a sus compañeros de ataque para volver a defender, carácter. Que estudie la ciencia sus pulmones.

Murillo (9) Colosal en defensa y artillero en ataque. Cabezazo con el alma para abrir la lata. Es pura jerarquía, no pierde un solo duelo y hace mucho mejores a los compañeros de su alrededor. De los cinco mejores centrales de Segunda.

Javi Montero (8) Partido de los que explican su cartel. Serio, contundente, muy directo al corte. Potencia por arriba. Se llevó varios golpes despejando varias acciones. Hizo daño buscando la espalda de los centrales con el balón en largo.

Rafita (9) Apenas un par de encuentros para recuperar su mejor versión. Se entiende muy bien con Joaquín, cierra multitud de espacios en defensa y va cogiendo responsabilidad a la hora de sacar el balón.

Juanpe (8) La peor noticia del partido, su lesión. El cerebro del Málaga CF mientras estuvo sobre el campo. A excepción de un pase, todo lo que hizo daba frutos, a veces hasta sin querer. Abarcó mucho campo. En una zancada espectacular se rompió.

Dotor (8) Vuelta pletórica tras lesión. Le tocó asumir galones en la base del juego y apagar fuegos en defensa. Gran nivel el suyo. No caer en el error en la salida del balón también es una virtud. Si consiguiera decidir en los metros finales con algo más de precisión...

Ochoa (8) Ganó con el paso de los minutos. Dosis de talento a raudales, especialmente tras el descanso cuando tuvo una posición más centrada, indetectable entre líneas. Le puso magia al córner en el gol de Murillo.

Joaquín (8) Bregó con la defensa canaria y el arbitraje. Estuvo cerca de su quinta amarilla, debe tener paciencia. Empezó por derecha, aunque su peligro por banda izquierda crece exponencialmente. Golazo para sentenciar.

Chupe (8) Le faltó el gol que se le viene resistiendo en las últimas semanas. Es un balón de oxígeno para el equipo de espaldas a portería. Con el nombre de otro gran delantero de la categoría, llevaría el triple de faltas recibidas y habría forzado unas cuantas amarillas más.

Niño (7) El más desdibujado de los de arriba. Corrió mucho en la primera parte en la presión y también en la conducción del balón, tuvo alguna oportunidad para marcar.

Suplentes

Rafa Rodríguez (7) Su mejor partido con el balón. A excepción de un fallo, estuvo muy acertado y preciso, encontrando y buscando los huecos. Tener un centrocampista detrás le ayuda notablemente.

Dorrio (7) Sin la recompensa en las cifras de otros días, se desfondó en la banda derecha. Es un refuerzo de garantías desde el banquillo.

Ramón (7) Estando a medio gas y recuperando algo de velocidad, es una barbaridad de jugador en Segunda. Vio el fútbol más efectivo, abrió los espacios y empezó a construir 'su' Málaga. Muy emocionado por volver a jugar en La Rosaleda.

Lobete (SC) Entró en los minutos finales sin protagonismo.