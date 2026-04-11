"Sí se puede" cantó La Rosaleda tras el triunfo del Málaga CF frente a Las Palmas

El Málaga CF rompió su racha de tres empates consecutivos con una victoria importantísima por el cómo, el cuándo y el rival. La UD Las Palmas vivió de pie en la primera parte y en la primera sufrió una versión celestial de los de Martiricos (2-0). La Rosaleda, pese a la lluvia que asomó durante la previa del encuentro, llevó en volandas a los suyos con 27.212 espectadores y un cántico muy claro una vez sonó el pitido final: "Sí se puede". Miles de personas se unieron para inyectar de energía a sus jugadores después de colocarse provisionalmente en la tercera posición de LaLiga Hypermotion.