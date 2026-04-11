Afición
"Sí se puede" cantó La Rosaleda tras el triunfo del Málaga CF frente a Las Palmas
La afición blanquiazul arropó a los suyos tras una nueva victoria esta temporada que le coloca provisionalmente en la tercera posición
El Málaga CF rompió su racha de tres empates consecutivos con una victoria importantísima por el cómo, el cuándo y el rival. La UD Las Palmas vivió de pie en la primera parte y en la primera sufrió una versión celestial de los de Martiricos (2-0). La Rosaleda, pese a la lluvia que asomó durante la previa del encuentro, llevó en volandas a los suyos con 27.212 espectadores y un cántico muy claro una vez sonó el pitido final: "Sí se puede". Miles de personas se unieron para inyectar de energía a sus jugadores después de colocarse provisionalmente en la tercera posición de LaLiga Hypermotion.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- La Semana Santa de Málaga 2026: un 53% más de visitantes y un 8% de aumento en el cortejo de nazarenos
- El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo
- El declive del comercio tradicional en la calle Pelayo: la transformación de Málaga hacia un entorno más turístico
- La Policía Local de Málaga devuelve una cartera con 1.332,50 euros hallada por dos estudiantes
- El tiempo en Málaga este fin de semana: lluvias, viento y aviso amarillo