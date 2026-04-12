Lesiones
Juanpe lanza un mensaje tras su lesión: "Vivir momentos como el de este sábado es mi mayor fuerza para volver, juntos somos invencibles"
El mediocentro jerezano se retiró al inicio de la segunda mitad en el choque frente a la UD Las Palmas por un pinchazo muscular después de mostrar un buen fútbol
La victoria del Málaga CF ante la UD Las Palmas en La Rosaleda quedó empañada por la lesión de Juanpe Jiménez, que tuvo que retirarse entre lágrimas tras notar un fuerte pinchazo muscular al inicio de la segunda mitad. El centrocampista, que estaba siendo de los más destacados, vuelve a sufrir un contratiempo físico.
Juanpe publicó un mensaje en sus redes sociales
A falta de pruebas médicas, la preocupación es seria. El propio Juanpe compartió este domingo un mensaje en su cuenta de Instagram a través de un carrusel de fotos agradecido por el apoyo y con la mente puesta en volver cuanto antes. "Hola afición, quería agradeceros las muestras de cariño que sin duda me llegan al corazón. Ayer acompañado de mi hijo, familia, compañeros y un estadio abarrotado me sentí un hombre muy afortunado sabiendo que luchamos por una ilusión en común y con la certeza de que juntos somos invencibles. Ahora me toca recuperarme para poder vivir momentos como el de ayer, siendo este sentimiento mi mayor fuerza para la vuelta. Muchas gracias. Juntos lo conseguiremos".
Funes habló sobre el centrocampista en el postpartido
El entrenador del equipo blanquiazul, Juanfran Funes, habló sobre el estado del jerezano en el postpartido: “No puedo aventurarme a decir nada, pero ha sentido un pinchazo fuerte. Justo antes le habían trabado, se trastabilla y se hace daño. Una pena. Ojalá que sea lo menos posible y desearle una pronta recuperación”. El entrenador también quiso poner en valor la respuesta colectiva del equipo: “Uno se cae por lesión y aparecen otros. Lo que se consigue es porque estamos juntos”, aseguró.
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