La lesión de Juanpe enciende nuevas alarmas en el Málaga CF

El Málaga CF no gana para sustos. El último volvió a protagonizarlo este sábado Juanpe Jiménez. Fue uno de los puntales de los de Funes en la primera mitad, ante una escuadra como la UD Las Palmas, muy exigente con el balón controlado. El mediocentro jerezano se impuso en numerosos duelos y fue motor hasta que en los primeros compases tras el descanso, sin goles en el tanteo, sufrió un pinchazo muscular y tuvo que ser reemplazado.

Es uno de los pocos contratiempos en una jornada que volvió a desatar la euforia por el ascenso en La Rosaleda. Si al inicio del choque fue homenajeado el lesionado Dani Lorenzo, tras haber alcanzado la cifra de 100 partidos, el triunfo por 2-0 ante el equipo grancanario quedó empañado por las lágrimas de Juanpe, nada más tener que ser sustituido por Rafa Rodríguez.

Muy destacado

Y es que Juanpe ya había dado una lección de pundonor en Riazor, donde fue uno de los malaguistas más destacados, y este sábado volvía a ser titular para recuperar sus mejores sensaciones, después de los contratiempos físicos que esta temporada ha vuelto a tener. Hasta el minuto 47 pudo ser esta vez. El cuadro técnico esperará a las pruebas a las que será sometido en los próximos días para evaluar el alcance de la lesión. Todos esperan que quede en un susto y pueda ser uno de los nombres propios ante la fase definitiva de la temporada.

La última imagen que quedó en la retina de los aficionados fue una conducción de balón por la banda derecha. Dio varias zancadas y en la última se rompió. Ahí él mismo se vino abajo. Sabía que su papel puede ser decisivo ante rivales directos en la lucha por recuperar la máxima categoría del fútbol español.

Habló Funes

Preguntado Juanfran Funes en sala de prensa, después del encuentro, el entrenador malaguista aseguró: "No puedo aventurarme a decir nada, pero ha sentido un pinchazo fuerte. Justo antes le habían trabado, se trastabilla y se hace daño. Una pena. Ojalá que sea lo menos posible y desearle una pronta recuperación", manifestó.

Alegó que fue en una última zancada en la que se hizo daño y que se verá "en los próximos días, cuando le hagan las pruebas", lo que dará de sí este contratiempo. El propio Funes habló también de Ramón, que está de vuelta después de una larga lesión y que pueda recibir el cariño de toda la grada malaguista: "Vamos con mucho cuidado, sobre todo en cargas de la semana, los momentos que podemos utilizarlo".

"Estamos juntos"

En este sentido, la profundidad de la plantilla es una de las principales bazas del Málaga CF. Así, el cuerpo técnico no quiere encender en exceso las alarmas respecto a las posibles bajas de cara a lo que resta de campeonato. Incluso se barajó la posibilidad de que David Larrubia hubiese podido entrar este sábado en la convocatoria. Entran unos y salen otros, pero el compromiso del colectivo es absoluto.

"Uno se cae por lesión y aparecen otros. Lo que se consigue es porque estamos juntos", expresó de manera literal Funes en la propia rueda de prensa posterior a la victoria de este sábado. No obstante, en el caso de Juanpe, los fantasmas vuelven a asomar. A principios de noviembre, en el duelo ante el Córdoba CF en La Rosaleda, tuvo que retirarse por problemas musculares con apenas diez minutos jugados.

Recuperaciones

Este sábado había acompañado a Ochoa a Dotor en la medular y destacó por esa capacidad de recuperar el esférico y de mantener su posición, por delante de los centrales, para dar sentido a la conducción hacia los hombres en punta, esta vez Chupe y Niño, con Joaquín como complemento perfecto. Su excelente trabajo pesó seguro a la hora de vivir de manera agridulce esa segunda mitad y extraordinario triunfo ante los insulares.

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Funes habló de la "fortaleza terrible" de este Málaga CF. "Cuando uno no está, va apareciendo otro y aprovecha la oportunidad. Pasó lo de Luismi y aparece Juanpe, que se va ovacionado de La Rosaleda. Izan, Murillo, Rafita… No es algo de ahora", agregó. Y también se refirió a Lorenzo: "La situación de que no esté Dani hace que entren jugadores de más envergadura. Esta vez teníamos mejores jugadores que ellos en el balón parado y justo ahí nos adelantamos".