Así está la clasificación de la Liga Hypermotion: El Málaga CF cierra la jornada 35 a un punto del ascenso directo

La "Hypertensiones" sigue haciendo de las suyas y la jornada 35 no ha defraudado. En clave malaguista, los de Juanfran Funes consiguieron reencontrarse con la victoria después de una Semana Santa en la que encadenaron un trío de empates. Este sábado, La Rosaleda presenció un duelo directo ante la UD Las Palmas que acabó con un 2-0 favorable para los blanquiazules, en el que lo único negativo fue la lesión de Juanpe. El +3 sirvió para alcanzar 60 puntos, que también maneja el Burgos CF, además de para dejar sin puntuar a los isleños, que caen fuera del play off con 57 créditos.

La victoria del Racing de Santander en el último partido del domingo vuelve a dar aire al equipo de José Alberto López, mientras que el Dépor y el Almería se disputan el otro puesto del ascenso directo con un solo punto más que el que manejan los de Martiricos.

El ascenso directo, a un punto

El Racing de Santander ha dado un paso imponente en el liderato después de vencer a la UD Almería por 5-1 en un duelo que ha dejado una tarjeta roja para cada bando. En el caso de los indálicos, Lopy ha sido el sancionado, lo que evita su presencia la próxima jornada ante el Málaga CF. Los cántabros suman 65 puntos, mientras que los almerienses (3º) 61, los mismos que el Deportivo de La Coruña (2º), a pesar de su empate en Huesca (1-1). Lo que deja a los de Juanfran Funes a un solo punto del ascenso directo y cuatro del primer puesto.

Zona de play off

La UD Almería, por tanto, se queda rozando el ascenso directo, con los mismos puntos que su antecesor, el Dépor. El Málaga CF asciende al cuarto puesto, con 60 puntos, gracias a su triunfo ante la UD Las Palmas (7º), que se queda en los 57 que consiguió la jornada pasada. El Burgos CF, se agencia el quinto puesto, empatado con los de Martiricos en créditos, tras ganar por la mínima al Real Sporting gracias a un gol en el descuento de Fer Niño (1-0). Sexto se asienta el CD Castellón (58), que desaprovechó la oportunidad de la victoria después de que el Mirandés le replicase al 0-2 para poner el 2-2 final.

Próximo rival

Tras un efímero regreso a La Rosaleda para reponer fuerzas, el conjunto blanquiazul vuelve a mirar fuera de casa. Los malagueños encararán la jornada 36 de la Liga Hypermotion en Almería. El próximo domingo, a partir de las 21.00 horas los de Juanfran Funes se miden en un derbi que promete tanto fútbol como dificultad.

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En ese cierre del fin de semana todos los rivales directos habrán disputado sus duelos, a excepción del Dépor, que recibirá el lunes a las 20.30 horas al Mirandés. Especial interés tendrán dos enfrentamientos previos. El Racing de Santander, actual líder, visitará San Sebastián para librar un choque ante la Real Sociedad B el viernes (20.30). El sábado, habrá partido entre dos equipos que batallan a la par que los de Martiricos, el CD Castellón y el Burgos FC (18.30 horas).