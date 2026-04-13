UD Almería-Málaga CF: la afición no dejará solo al equipo blanquiazul en el vital partido del próximo fin de semana

La afición del Málaga CF no ha dejado de demostrar su compromiso con el equipo y, como era de esperar, volverá a hacerlo este 19 de abril, a las 21.00 horas, en Almería. El conjunto de Martiricos afrontará su último derbi andaluz de la fase regular frente a los indálicos, en un duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion en el que no va a faltar apoyo para los blanquiazules.

Derbi: rival directo y tercero en la clasificación

El encuentro llega en plena recta final del campeonato, con el Málaga CF midiéndose a un rival directo que actualmente ocupa la tercera posición de la tabla liguera. Tras el 2-1 logrado en La Rosaleda frente a los almerienses, los costasoleños confían en repetir hazaña a domicilio, esta vez en el feudo rojiblanco.

El Málaga CF cuenta con 400 entradas para su afición

La UD Almería ha cedido 400 entradas al Málaga CF. Como es habitual, los socios del conjunto boquerón han podido optar a ellas a través de una solicitud, que se cerró el pasado sábado, para entrar en un sorteo que adjudica estas localidades. Cada abonado que adquiera su entrada puede optar a la de un acompañante, siempre que ambos acrediten su condición de socios, por un precio de 20 euros cada una.

Compra limitada a abonados de la UD Almería

Por el momento, la venta de entradas para el derbi a través de la web del equipo local, que parte desde los 35 euros, está limitada a abonados del Almería. Aunque a partir de las 12:00 horas de este jueves las entradas que queden disponibles se pondrán a disposición del público general a través de https://tickets.udalmeriasad.com/. Habrá que esperar para ver si la hinchada malaguista puede seguir sumando masa a través de la compra directa al vecino andaluz.

Pelea por el ascenso

En cualquier caso, lo que es seguro es que el Málaga CF no estará solo en un partido decisivo para sus aspiraciones a la máxima división del fútbol nacional. Se da la circunstancia este próximo domingo, además, de que el Unicaja juega en Granada a las 12.30 horas su partido de la Liga Endesa. Esto supone que todos esos aficionados que comparten el amor por los colores verdimorados y blanquiazules pueden realizar el viaje desde Málaga a Granada, por la mañana, y después seguir camino a Almería, con tiempo más que suficiente para ver en directo el partido del UD Almería Stadium, a partir de las 21 horas. Un plan interesante que hará a muchos disfrutar de los dos partidos, fuera de Málaga, el mismo día.

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Lo que está claro es que la afición blanquiazul, fiel en las buenas y en las malas, volverá a hacerse notar lejos de casa. La ilusión está intacta y el ascenso en el horizonte.