La SD Eibar empata en Valladolid y se queda cinco puntos del Málaga CF en la clasificación

Este lunes finalizó la jornada 35 de LaLiga Hypermotion con el choque entre el Real Valladolid y la SD Eibar (0-0). Tras el fin de semana, los de Juanfran Funes encaraban la vuelta al trabajo instalados en el cuarto puesto de la clasificación, con 60 puntos. Independientemente del resultado en tierras vallisoletanas, el panorama blanquiazul no tenía posibilidad de cambiar. No obstante, desde Málaga se miraba de reojo lo que pudiera hacer el cuadro armero en Pucela, ya que el top 8, que cerraba, y cierra, el conjunto vasco, se encuentra apretadísimo.

El Eibar saca un punto en Valladolid

El Eibar no consiguió ganar en Valladolid. Ninguno de los dos equipos que disputaron el duelo de este lunes lograron ver portería, por lo que, tras el 0-0, la posición del todavía rival directo del Málaga CF no cambia. Los blaugranas se quedan en la octava plaza, con 55 puntos. Traducido en una distancia de cinco con respecto a los de Juanfran Funes (60) y a tres del play off, que ahora cierra el CD Castellón, con 58.

El Málaga CF viajará a Eibar en la jornada 38

Bien es cierto que el equipo malaguista todavía tiene que librar su segunda batalla con el Eibar después de abrir la competición en La Rosaleda en agosto (1-1). Será a domicilio, el próximo fin de semana del sábado y domingo 2 y 3 de mayo, sin fecha todavía concretada. El duelo no será precisamente en un momento más tranquilo que el presente. La cita tendrá lugar en la Jornada 38, solo con cuatro encuentros tras la misma para el cierre antes del play off.

Noticias relacionadas

Ascenso directo y play off

A falta de siete jornadas para el fin de la fase regular liguera, la zona alta sigue en un puño. El Racing de Santander lidera la tabla con 65 puntos y el Dépor (61) se agencia, por ahora, el otro puesto directo de ascenso. No obstante, la UD Almería (3º) tiene los mismos créditos que los gallegos. Tras el próximo rival del Málaga CF están los propios malagueños (4º), que empatan con 60 puntos con el Burgos CF (5º). El último equipo dentro del play off es el CD Castellón (58).