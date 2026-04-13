Reencuentro
Un mito del Málaga CF: Toulalan regresa 13 años después a La Rosaleda
El histórico excentrocampista francés volvió este lunes a la que fue su casa durante las temporadas 2011/12 y 2012/13
Uno de los ídolos del Málaga CF regresó al templo malagueño en la mañana de este lunes. Jérémy Toulalan ha vuelto a la que fue su casa hace ya trece años. El histórico centrocampista del conjunto blanquiazul, que brilló en la Champions League, realizó el tour del estadio, en una visita cargada de simbolismo, recuerdos y cariño mutuo.
Toulalan vuelve a La Rosaleda
Durante su estancia, pasado y presente coincidieron sobre el verde malaguista. Toulalan saludó a varios jugadores del primer equipo blanquiazul. Además, recorrió el museo del Málaga CF, donde pudo revivir algunos de los capítulos más importantes de su etapa en el club de Martiricos y posó con una camiseta firmada. También pasó por la sala de prensa, evocando aquellas comparecencias tras partidos históricos de Manuel Pellegrini, y tuvo tiempo para ver a quien se sienta frente a los medios a día de hoy, Juanfran Funes.
Jugador del Málaga CF entre 2011 y 2013
Su visita trae inevitablemente a la memoria una gran época malaguista. Toulalan llegó a la Costa del Sol en 2011 procedente del Olympique de Lyon y se convirtió rápidamente en el eje del centro del campo de un equipo que firmó la mejor etapa de su historia reciente, alcanzando los cuartos de final de la Champions League en la temporada 2012-2013. Su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y liderazgo le convirtieron en una pieza fundamental y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.
Un remordimiento con su salida del club blanquiazul
Hace unos años, la Revista Panenka publicó algunas de sus reflexiones más personales. “El único remordimiento que me ha quedado del fútbol es no haber podido continuar mi aventura en el Málaga. Nunca he tenido una afición así detrás de mí, cantando mi nombre a cada minuto. En Málaga volví a encontrar el placer por el fútbol, volví a enamorarme", reconoció sobre su etapa en el conjunto blanquiazul el francés.
Su regreso, aunque puntual, ha servido para reavivar ese idilio eterno entre Toulalan y La Rosaleda, que nunca olvidará a uno de los grandes símbolos de su historia.
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Antonio Banderas convierte el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet con Lucía Lacarra al frente
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El Ayuntamiento aprueba el proyecto del estadio de fútbol de la Fundación Marbella FC, con un presupuesto de 115 millones de euros
- ‘Remendar’ una casa, al pie de la playa de El Palo
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo