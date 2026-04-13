Un mito del Málaga CF: Toulalan regresa 13 años después a La Rosaleda

Uno de los ídolos del Málaga CF regresó al templo malagueño en la mañana de este lunes. Jérémy Toulalan ha vuelto a la que fue su casa hace ya trece años. El histórico centrocampista del conjunto blanquiazul, que brilló en la Champions League, realizó el tour del estadio, en una visita cargada de simbolismo, recuerdos y cariño mutuo.

Toulalan vuelve a La Rosaleda

Durante su estancia, pasado y presente coincidieron sobre el verde malaguista. Toulalan saludó a varios jugadores del primer equipo blanquiazul. Además, recorrió el museo del Málaga CF, donde pudo revivir algunos de los capítulos más importantes de su etapa en el club de Martiricos y posó con una camiseta firmada. También pasó por la sala de prensa, evocando aquellas comparecencias tras partidos históricos de Manuel Pellegrini, y tuvo tiempo para ver a quien se sienta frente a los medios a día de hoy, Juanfran Funes.

Jugador del Málaga CF entre 2011 y 2013

Su visita trae inevitablemente a la memoria una gran época malaguista. Toulalan llegó a la Costa del Sol en 2011 procedente del Olympique de Lyon y se convirtió rápidamente en el eje del centro del campo de un equipo que firmó la mejor etapa de su historia reciente, alcanzando los cuartos de final de la Champions League en la temporada 2012-2013. Su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y liderazgo le convirtieron en una pieza fundamental y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Toulalan celebra un tanto suyo con Jesús Gámez. / J.J. Guillén (EFE)

Un remordimiento con su salida del club blanquiazul

Hace unos años, la Revista Panenka publicó algunas de sus reflexiones más personales. “El único remordimiento que me ha quedado del fútbol es no haber podido continuar mi aventura en el Málaga. Nunca he tenido una afición así detrás de mí, cantando mi nombre a cada minuto. En Málaga volví a encontrar el placer por el fútbol, volví a enamorarme", reconoció sobre su etapa en el conjunto blanquiazul el francés.

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Su regreso, aunque puntual, ha servido para reavivar ese idilio eterno entre Toulalan y La Rosaleda, que nunca olvidará a uno de los grandes símbolos de su historia.