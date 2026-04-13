Entrenamiento
Entrenamiento del Málaga CF: Juanpe sigue pendiente de pruebas y Dani Lorenzo y Larrubia arrancan la semana al margen
La plantilla blanquiazul, tras la victoria ante Las Palmas, ya piensa en el derbi andaluz del domingo contra la UD Almería
El Málaga CF regresó este lunes a los entrenamientos tras la victoria conseguida el pasado sábado frente a la UD Las Palmas (2-0). La sesión matinal comenzó a las 10:30 horas y estuvo marcada por el habitual reparto de cargas posterior a un encuentro oficial. Todavía no hay noticias médicas sobre la gravedad de la molestia que obligó a Juanpe ha abandonar el último choque. Mientras, Dani Lorenzo y Larrubia arrancan la semana al margen.
Juanpe, Dani Lorenzo y Larrubia
El mediocentro jerezano, que se retiró ante los isleños tras pocos minutos de la reanudación tras el descanso por un pinchazo muscular, no participó en el entrenamiento y continúa pendiente de la realización de pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión. Por su parte, Dani Lorenzo y David Larrubia trabajaron al margen del grupo, realizando labor específica en el gimnasio junto a los jugadores bajas de larga duración Luismi y Pastor.
Semana con cinco entrenamientos
Los futbolistas que partieron como titulares ante el conjunto canario llevaron a cabo trabajo de recuperación física, mientras que el resto de jugadores —suplentes y no convocados— se ejercitaron con normalidad bajo la supervisión del cuerpo técnico.
El equipo, que ya descansó este domingo, disfrutará de otro parón este martes y retomará la actividad el miércoles para encarar una semana de entrenamientos —de miércoles a sábado-, a partir de las 10:30 horas en las instalaciones de La Rosaleda— con vistas al próximo compromiso liguero del domingo frente a la UD Almería.
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