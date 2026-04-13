Entrenamiento del Málaga CF: Juanpe sigue pendiente de pruebas y Dani Lorenzo y Larrubia arrancan la semana al margen

El Málaga CF regresó este lunes a los entrenamientos tras la victoria conseguida el pasado sábado frente a la UD Las Palmas (2-0). La sesión matinal comenzó a las 10:30 horas y estuvo marcada por el habitual reparto de cargas posterior a un encuentro oficial. Todavía no hay noticias médicas sobre la gravedad de la molestia que obligó a Juanpe ha abandonar el último choque. Mientras, Dani Lorenzo y Larrubia arrancan la semana al margen.

Juanpe, Dani Lorenzo y Larrubia

El mediocentro jerezano, que se retiró ante los isleños tras pocos minutos de la reanudación tras el descanso por un pinchazo muscular, no participó en el entrenamiento y continúa pendiente de la realización de pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión. Por su parte, Dani Lorenzo y David Larrubia trabajaron al margen del grupo, realizando labor específica en el gimnasio junto a los jugadores bajas de larga duración Luismi y Pastor.

Semana con cinco entrenamientos

Los futbolistas que partieron como titulares ante el conjunto canario llevaron a cabo trabajo de recuperación física, mientras que el resto de jugadores —suplentes y no convocados— se ejercitaron con normalidad bajo la supervisión del cuerpo técnico.

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El equipo, que ya descansó este domingo, disfrutará de otro parón este martes y retomará la actividad el miércoles para encarar una semana de entrenamientos —de miércoles a sábado-, a partir de las 10:30 horas en las instalaciones de La Rosaleda— con vistas al próximo compromiso liguero del domingo frente a la UD Almería.