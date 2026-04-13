El Málaga CF de los nombres infinitos

Si a alguien le dicen en agosto que el Málaga CF le va a ganar con cierta suficiencia a la UD Las Palmas (2-0) sin Luismi, Pastor, Izan Merino, Dani Lorenzo y Larrubia... echarse las manos a la cabeza se queda en un gesto tímido. Esa está siendo una de las grandezas del equipo en este ilusionante final de temporada. Un grupo de nombres infinitos que mantiene, precisamente, por encima de todo al grupo.

El equipo blanquiazul saldó con tres puntos una semana crítica. Había quien incluso descartaba al Málaga CF de la pelea por el ascenso después de las últimas lesiones, pero dentro del vestuario se respiraba otra cosa. Así lo reconocía Joaquín en una entrevista a La Opinión de Málaga: "Sabemos de la importancia de ciertos jugadores, pero hay que pensar más allá de eso. Tenemos un grupo muy amplio y lo hemos demostrado. Todos podemos ser o llegar a ser importantes".

Titulares que fueron recursos de urgencia

Y esa es una de las claves de la plantilla, más profunda de mayor impacto que en otras ocasiones. Murillo, el MVP del partido y goleador ante Las Palmas, por ejemplo, es un jugador indiscutible en estos momentos. Nadie se imagina el centro de la defensa sin él, pero ha que recordar que se hace con el hueco tras la gravísima lesión de Pastor y, posteriormente a la llegada de Funes, después de una lesión de Ángel Recio.

Murillo marcó el primer gol del Málaga CF. / Gregorio Marrero

Rafita, imprescindible ahora en la banda izquierda. Debutó este curso con Pellicer ante los problemas en el carril derecho por las lesiones de Puga y de Gabilondo. A la vuelta del cordobés, se unieron semanas más tarde las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez. Fue una solución de urgencia pasar al malagueño a la izquierda y ahora es el titular indiscutible

La temporada de Luismi apenas duró 20 minutos. Entró Dani Lorenzo en su lugar, pero fue Izan Merino el que recogió esa herencia en el puesto del pivote. Ahora, el malagueño vive su gran campaña de asentamiento en el fútbol profesional, líder indiscutible en el centro del campo. Se perdió el encuentro de Las Palmas por sanción, su primera ausencia con Funes a los mandos en LaLiga Hypermotion.

Ochoa volvió a dejar grandes dosis de talento en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Centro del campo

Otro casi es el de Juanpe que ha vivido dos grandes momentos esta temporada. Recogió el testigo de Izan Merino en su marcha al Mundial sub-20 -y previa lesión- y en Riazor lo hizo por Dani Lorenzo. En ambos momentos firmó partidos brillantes en cuanto al entendimiento del fútbol, viviendo sus mejores meses en el Málaga CF. Ahora habrá que esperar si no se pierde todo lo que queda de temporada regular por lesión.

Y la lista no termina aquí. Si alguien había lamentado la baja repentina del gaditano, la clase de fútbol que ofrecieron Rafa Rodríguez y Ramón este sábado contra Las Palmas fue simplemente espectacular. Los dos entraron en la segunda parte y el dominio que ofrecieron fue abismal. Al sevillano se le vio como pocas veces con el balón, exuberante en lo físico, y el de Órgiva volvió a explicar por qué hay que mantener la ilusión eterna con él.

Un grupo de mucho impacto

Dorrio está siendo el gran nombre de 'los otros' en este último mes de competición. Tiene difícil asaltar la titularidad, veremos si la ausencia de Larrubia se alarga, pero lo cierto es que ha terminado siendo decisivo en los planes de Funes con el guante de su pie derecho.

Eneko Jauregi -que impulsa la ovación a Ramón de La Rosaleda- también ha tenido grandes momentos como tercer delantero, los instantes de talento de Ochoa, Lobete ha ido dejando cifras en varios momentos de la temporada, Einar Galilea llegó a ser el kaiser de la defensa hasta la lesión, futbolistas como Recio, Víctor y Dani Sánchez han ido ofreciendo buenos minutos o Brasanac, de vuelta en el momento en el que la temporada está en juego.

Y a partir de ahí, el resto: Alfonso Herrero, Puga, Montero, Dani Lorenzo, Dotor, Joaquín, Larrubia, Chupe y Niño. El Málaga CF de los nombres infinitos. La magia del grupo, de Funes o de la camiseta. Sea como fuere, parece que todo funciona y hay que agarrarse a este momento para alargarlo todo y cuanto sea posible en busca de seguir sumando por ese ascenso.