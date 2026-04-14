El Málaga CF pierde a Juanpe por una lesión en los isquiotibiales: adiós a la temporada

Ya hay diagnóstico para Juanpe y las noticias son terribles de cara a este final de temporada. Tras someterse a las pertinentes evaluaciones por parte de los servicios médicos del Málaga CF, se ha determinado que el jugador sufre, tras el encuentro ante la UD Las Palmas, una lesión en el tendón común de los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. Una resolución mucho más grave de lo esperado y le tendrá fuera lo que resta de curso, según ha podido confirmar este periódico.

Juanpe en el duelo ante la UD Las Palmas. / @Jp8lele

Todavía no se conoce el plan de tratamiento

Después del pinchazo que experimentó el centrocampista en su pierna izquierda durante el encuentro del pasado sábado en la victoria frente a los de Luis García, el jerezano tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas en los primeros compases de la segunda mitad. Aquello ya fue sintomático, aunque el golpe ha acabado siendo mucho más duro.

Ha ocurrido justo en el que era su segundo partido tras Riazor y con el que se estaba confirmando como una pieza más que válida y necesaria en ese rompecabezas del centro del campo. La situación ahora es otra bien distinta. El club de Martiricos ha explicado que en los próximos días se analizará su evolución y se establecerá el plan de tratamiento más adecuado, pero su participación en el tramo final está completamente descartada.

Haitam pasó por quirófano

No es el primer futbolista blanquiazul que sufre esta misma lesión. Haitam pasó por quirófano tras sufrir la misma dolencia en el tendón común de los isquiotibiales. En su caso, fue baja bastante tiempo, apartándolo del equipo desde el mes de febrero de la pasada temporada hasta final de curso. Eso sí, sometiéndose a una intervención quirúrgica. En el caso de Juanpe, ahora se enfrentan a esa decisión.

Haitam, en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Una pieza menos

La baja de Juanpe llega con apenas siete jornadas para el final de la temporada regular. Acaba el último fin de semana de mayo y, en caso de llegar a play off el Málaga CF, son dos semanas más por eliminatoria. Habrá que ver cuál es la decisión que acaba tomando el club acerca de la recuperación del gaditano, pero el gaditano lo tendrá que ver todo desde la grada.

Es una lesión que suma a la que tiene parado a Dani Lorenzo. El marbellí entrenó este lunes al margen del grupo y la evolución marcará su disponibilidad en esta segunda mitad del mes de abril. Ya estuvo sin jugar en Riazor y ante Las Palmas. Parece complicado que llegue a Almería y todos los focos apuntarán al Castellón en La Rosaleda. Al menos, Funes recupera esta semana a Izan Merino tras cumplir sanción por el ciclo de tarjetas amarillas.

Noticias relacionadas

Juanpe lanzó un mensaje en sus redes sociales al día siguiente del duelo en el que sufrió la molestia, antes de conocer el alcance. En el mismo, agradeció las muestras de apoyo recibidas y transmitió ánimo y determinación de cara a su recuperación. Lo cierto es que es un golpe muy duro en un momento de confianza importante y en el que se juega mucho el equipo.