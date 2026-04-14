La UD Almería, próximo rival, entre bajas y regresos para medirse al Málaga CF

La UD Almería afronta su próximo compromiso ante el Málaga CF, un derbi declarado de alto riesgo, con una situación agridulce en cuanto a efectivos. Tendrá que sobreponerse a una baja sensible. Dion Lopy no podrá ser de la partida de este domingo (21.00 horas) al cumplir sanción tras una expulsión ante el Racing de Santander la pasada jornada. Además, aún está pendiente de evaluación el estado físico de Iddrisu Baba, quien tuvo que ser sustituido en El Sardinero debido a unas molestias cuyo alcance todavía no se ha determinado.

La UD Almería 'pinchó' en El Sardinero

El próximo rival del Málaga CF en Liga recibirá a los de Funes después de un duro 5-1 en Santander. La derrota no les hizo solo no puntuar, sino que les impidió arrebatar el liderato a un Racing que, por otra parte, ha ganado comba en su estancia en la cumbre. Los de Martiricos se van a encontrar un rival herido, que pelea por la misma meta: el ascenso directo.

Lopy, baja, y Baba, duda

Lopy no terminó sobre el césped la primera parte de la jornada 35 debido a un pisotón en un balón dividido con Peio Canales que provocó su expulsión. Motivo por el que no se vestirá de corto para recibir a los de Juanfran Funes este fin de semana. Pendientes también en Almería están de Baba. El centrocampista ghanés fue sustituido en el descanso por unas molestias que esperan el parte médico.

Leo Baptistao y Gui Guedes, disponibles

No obstante, los de Rubi recuperan piezas importantes de cara al derbi contra el Málaga CF. Leo Baptistao volverá a estar disponible tras cumplir su partido de suspensión, lo que supone un refuerzo ofensivo relevante. También podría sumarse Gui Guedes, ya recuperado de su lesión muscular, que le ha tenido un mes de baja, y que apunta a regresar a la convocatoria si todo evoluciona favorablemente, tal y como ha afirmado la propia UD Almería.

Aficionados de la UD Almería en el partido de la pasada temporada frente al Málaga CF en La Rosaleda. / UD Almería

Juanpe, se perderá lo que queda de temporada

Por parte del cuadro costasoleño, la semana ha arrancado con la peor noticia sobre la molestia que obligó a Juanpe a abandonar el último choque en el inicio de la segunda mitad. El jerezano se perderá lo que resta de temporada debido a una lesión en el tendón común de los isquiotibiales de la pierna izquierda. Mientras, Dani Lorenzo y Larrubia empezaron la semana al margen, realizando labor específica en el gimnasio junto a los jugadores bajas de larga duración Luismi y Pastor.

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Máxima exigencia en un derbi clave

En resumen, el duelo se presenta como una auténtica prueba de carácter que promete una cita de mucho nivel futbolístico. La UD Almería, deberá recomponerse tras el tropiezo en Santander y proteger su fortaleza de la puntería de los blanquiazules. Enfrente, estará un Málaga CF que también llega con dudas físicas, pero con la ambición intacta en la pelea por el ascenso. Un choque de máxima exigencia en el que cada detalle puede resultar decisivo y en el que los 3 puntos en juego serán claves para la clasificación final.