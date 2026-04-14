Horario confirmado para el SD Eibar - Málaga CF en Ipurúa

LaLiga anunció este lunes las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 38, el esprint final de Segunda División. El Málaga CF se estará jugando entonces el ascenso, vía directa o play off, a Primera y lo hará el primer fin de semana de mayo con un encuentro frente a la SD Eibar (sábado 2 de mayo, 21.00 horas).

El conjunto blanquiazul volvió a reencontrarse con el triunfo este pasado sábado, tras tres empates seguidos. Los de Juanfran Funes se impusieron por 2-0 a la UD Las Palmas en una Rosaleda abarrotada. Esta jornada 36 vuelven a hacer las maletas, aunque el trayecto será corto. Los boquerones disputan en Almería el último derbi, declarado de alto riesgo, de la fase regular este domingo a partir de las 21.00 horas. Un duelo directo que antecederá la visita de otro de la zona noble, el CD Castellón (25 de abril, 21.00 horas). Después llegará ya esa visita a Eibar del arranque del mes de mayo.

Próximos partidos

Jornada 36. UD Almería - MÁLAGA CF. Domingo 19 de abril, 21.00 horas.

Jornada 37. MÁLAGA CF - CD Castellón. Sábado 25 de abril, 21.00 horas.

Noticias relacionadas

Jornada 38. SD Eibar - MÁLAGA CF. Sábado 2 de mayo, 21.00 horas.