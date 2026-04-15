Embarba, jugador del Almería: "Tenemos una espinita de la ida en La Rosaleda"

El extremo del Almería Adrián Embarba afirmó este miércoles ante el duelo andaluz del domingo contra el Málaga CF, un rival directo, que les "quedan siete finales" y están "en una muy buena posición" en la tabla, al ser segundos con un punto más que los malagueños, por lo que no pueden "fallar" para acercar al objetivo del ascenso directo.

El futbolista madrileño, de 33 años y que lleva doce goles y ocho asistencias en 33 partidos en LaLiga Hypermotion, recalcó que el partido contra el Málaga, cuarto con 60 puntos, es de máxima exigencia al ser un adversario "muy disciplinado, con jugadores jóvenes que compiten muy bien en los duelos" y que les "van a exigir mucho".

El Málaga CF se impuso al Almería por 2-1 en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

2-1 en La Rosaleda

"Tenemos una espinita de la ida (el Almería perdió 2-1 en La Rosaleda) y queremos conseguir un resultado positivo para ganar el gol average, que también puede ser importante", manifestó Adri Embarba, quien apeló a mantener la concentración desde el primer minuto y a sostener el ritmo competitivo del equipo.

Embarba precisó que el último partido perdido frente al líder, el Racing de Santander (5-1 tras quedarse con diez por la expulsión al filo del descanso de Dion Lopy), lo tenían "marcado como muy importante" y "fue un golpe duro por cómo se dio, pero ya está digerido y no cambia nada".

Añadió que, a pesar de esa derrota, sabían que iban a "seguir dependiendo" de sí mismos, que "es lo importante ahora", y aseguró que el vestuario ha reaccionado y está centrado en el próximo objetivo competitivo sin mirar atrás.

"Aquí cualquier equipo puede ganar a cualquiera y dos errores te cambian todo", aseveró el atacante del Almería, quien destacó la importancia del rendimiento en casa y la necesidad de recuperar fiabilidad fuera, además de que deben de centrarse "en el siguiente partido y no mirar más allá", porque eso es lo que les "ha traído hasta aquí".

Análisis del Málaga

Para Embarba, "el Málaga es un equipo que gana duelos y sabe jugar a la contra, que te puede castigar si no estás bien colocado", con lo que "es un partido para estar muy concentrados con la cabeza fría, pero con intensidad máxima", y en el que necesitan que la afición "apriete más que nunca desde el inicio, porque eso cambia partidos".

El extremo madrileño insistió en la necesidad de estar unidos, pues tienen "una plantilla con jerarquía y jugadores que asumen responsabilidad en estos momentos, y eso es clave", y resaltó que "cuando llegan estos partidos es cuando se ve el carácter del equipo", además de que "todos" quieren "dar el máximo".