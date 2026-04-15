Funes: "El Málaga CF tiene que tener el atrevimiento de ir a ganar a Almería sin prejuicios"

Juanfran Funes pasó este miércoles por los micrófonos de Deportes COPE Málaga en una amplia entrevista. A las puertas de otro partidazo ante el Almería, el técnico del Málaga CF lo tiene claro: "Tenemos que tener el atrevimiento de ir sin prejuicios. Nosotros vamos a ir a ganar". También hizo un repaso por los canteranos con los que compartió etapa en el filial, así como de la renovación y al importancia de Loren Juarros como director deportivo de Martiricos.

Mejores momentos del equipo

"Ha habido muchos momentos muy buenos, sobre todo en el primer tercio, pero no continuados. Recuerdo Valladolid, muy difícil, solidarios, aunque sin ser eficaces. Albacete... El más bonito puede ser en Cádiz. Hubo muchas cosas bien en distintas fases de juego, ritmo de circulación brutal. No sé si el más completo, pero sí es el más bonito de lo que llevamos de temporada".

Partido ante el Almería

"El Málaga CF es candidato... a ganar en Almería. Esto trae muchas cosas detrás. Tenemos que tener el atrevimiento de ir a Almería sin prejuicios. Nosotros a Almería vamos a ir a ganar. Vamos pensando en eso y en cada partido. Mucha gente me decía lo del objetivo de los 50 puntos. Para un entrenador que nunca había estado en el fútbol profesional ya era un objetivo ambicioso. ¿Nos vamos de vacaciones? Ya llevaríamos unas cuantas semanas. Lo que nos va a permitir competir mejor es pensar solo en Almería, solo eso por más que las semanas avancen. Estamos en un entorno muy cambiante. No es un punto que se pueda mantener en el tiempo. Si vas a La Coruña y vuelves sin dos puntos por el penalti, las lesiones... te equivocas porque del blanco al negro se pasa muy rápido. Siempre poner nuestros esfuerzos y nuestra atención en lo más inmediato".

Precedentes del Almería y el Racing

"Son partidos distintos. El Almería está vivo con uno menos, te encuentras con igualdad numérica, te ves con posibilidad empatando y el tercero te destruye moralmente. Lo que viene después es malo. No está tanto en que te caigas o te peguen, sino cómo levantarse. Es trascendental en lo que te pase. Si el error del portero no les hubiese lastrado, no sé si les hubiese dado para empatar, pero sí para no fallecer. El Racing venía de una bofetada tremenda y consiguió el resultado más importante del año. No sé qué Almería nos vamos a encontrar. Es de las plantillas más completas y con el entrenador más experto de la categoría. Lo he seguido muchísimos años. Ellos tienen la situación privilegiada. No sé cuánto de determinante puede ser lo del otro día. El ascenso directo lo tienen al alcance de su mano".

Liga de ocho

"Hay rivales que han mostrado una trayectoria envidiable. Parece que Las Palmas está más distante, pero lo tiene en su mano. Se ha salido esta semana después de ser uno de los que más tiempo ha estado. Si se levantan con fuerza... Ellos, que ahora son séptimos, pueden estar en ascenso directo. A los entrenadores nos genera más estrés esta categoría. Para el aficionado es más bonita, la igualdad es tremenda, es de infarto. La gente empieza a hablar de calendarios difíciles y te dejas puntos con quien parecía más fácil. El Dépor contra el Huesca. Todos los equipos tienen muchísimo talento".

Evolución de los canteranos

"Yo a Murillo le estoy viendo cosas que ya le había visto en el filial. Son cosas que ha hecho de forma natural. Iznata y yo hablamos que nos impactó mucho ver a un juvenil con ese talento. Una vez estás en el día a día... Queremos que las cosas de Dani Lorenzo las repita porque lo hace muy bien. Larrubia lo utilizábamos por dentro, después lo pasamos a la derecha. Ha sido capaz de ir subiendo en ese puesto. Izan es otro jugador que nos sorprendió. Con 16 años jugó contra el Málaga City y después El Palo, nos sorprendió su madurez. Les ha costado a todos volver a sorprenderme y ya no han vuelto a hacerlo porque sabía de lo que todos son capaces".

Rafita fue uno de los grandes movimientos de Funes en la izquierda. / Gregorio Marrero

Rafita

"Muchas de las cosas que han pasado en el primer equipo han pasado porque ya lo habíamos visto. Rafita, con menos edad y antes de llegar al Málaga, había jugado de '10'. En la temporada de los 38 goles de Chupe, jugaba detrás. Pasa a extremo izquierdo. Me atrevo a decir que, después de tres temporadas como lateral derecho conmigo, sigue habiendo jugado más en la izquierda. Habíamos usado más veces a extremos como laterales. No era el primero que ubicábamos ahí por el fútbol ofensivo, también Cristian o Víctor Olmo. La parte novedosa era jugar en la derecha. En el filial ya lo había utilizado en la izquierda, intuíamos que podía salir bien. Se había adaptado muy bien a la última línea. Hay cosas que pierdes y ganas. Potencia el juego interior, cuando recibes te cuesta sacar centro".

Futuro

"Casi no te paras a pensar en eso. Sí queremos que el que esté se quede no lo haga por contrato, por el convencimiento de lo que puede pasar aquí. Hay jugadores a los que estar juntos en el tiempo les lleva a estar a ese nivel. No entendía la gente que yo no quisiese fichajes en navidades. El grupo es muy fuerte. No tenía sentido cambiar eso, ya demostraban que pueden estar al servicio del colectivo. Lo que nos transmitían en el día a día era un convencimiento grupal tremendo. Eso es más fuerte que la individualidad. Que vengan nuevos jugadores no quiere decir que seas más competitivo. Lo sabíamos desde dentro. Hay jugadores con menos visibilidad en partidos, pero es que los partidos salen por lo que hacen los que no juegan. Locura habría sido firmar a cuatro jugadores, había que confiar en todos. El tiempo nos está dando la razón, compiten cada minuto como si fuese el último".

Loren en la dirección deportiva

"Loren tiene una ventaja, ha tenido tantos canteranos que han llegado al primer equipo. Me cuenta cómo llega Griezmann a la Real, muchos jugadores. Las bases de ahora fueron creadas en su etapa. A mucha gente le impacta que estando en Primera RFEF subas a 14 niños del filial e intentes subir a Segunda División. Cuando caes fuera del fútbol profesional, volver es realmente difícil. Loren tenía claro no el cómo, sino con quién lo va a conseguir. Entendía que era importante que se mantuviese porque es capaz de visualizar el camino. Sabe los siguientes pasos, los más firmes. Es una persona muy importante. Tenemos la suerte de que esté".

Continuidad de Loren

"Hay una realidad. Que al Málaga le vaya bien iba a ser más fácil si el padre del proyecto, que tiene que marcar los pasos, seguía en el proyecto. Si él no seguía, corríamos mucho riesgo. La parte más importante es que la presencia de Loren nos da la oportunidad de seguir bien".