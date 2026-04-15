Funes iguala su mejor racha de partidos sin perder y buscará en Almería superar su récord camino del ascenso directo

El Málaga CF está atravesando su mejor momento de la temporada en un punto clave de la misma. Gran parte de ese crecimiento tiene nombre propio: Juan Francisco Funes. Desde su llegada al banquillo del primer equipo blanquiazul en la jornada 15, el técnico de Loja ha cambiado totalmente la dinámica del grupo malaguista. Conjunto y entrenador han igualado su mejor racha sin perder (9) desde que juegan de la mano tras la victoria ante la UD Las Palmas en La Rosaleda. Su próximo duelo, en el Almería Stadium, podría constituir el mejor registro de esta ilusionante relación, además de un paso vital en la lucha por el ascenso directo.

Impacto inmediato de Funes en el Málaga CF

El 23 de noviembre de 2025 se oficializó sobre el verde la incorporación de Funes. Su impacto fue inmediato. Comenzó con un 3-2 ante el Mirandés en una Rosaleda a la que ya ha enamorado. En total, en sus primeros nueve partidos de Liga, el Málaga no conoció la derrota, firmando un balance de siete victorias y dos empates. Destaca, precisamente el último triunfo de esa cadena positiva, el 2-1 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en Málaga. Un contexto especial por el rival, que había sido el que confirmó la destitución de Sergio Pellicer. La única mancha en ese primer tramo fue la eliminación copera ante el CF Talavera de la Reina.

Funes en su primer encuentro al frente del primer equipo del Málaga CF. / Gregorio Marrero

Segunda racha liguera sin perder con Funes

La racha liguera se vio frenada tras caer por 2-1 ante la Real Sociedad B, pero lejos de venirse abajo, el equipo volvió a reaccionar. Desde entonces, después de redimirse de un trío de empates consecutivos ante Las Palmas, el Málaga CF acumula otros nueve partidos sin perder. Manejando un balance de cinco victorias y cuatro empates, en los que ha anotado 19 goles y ha encajado 10, consolidando tanto su capacidad ofensiva como su solidez competitiva.

Desafío en Almería, clave en la lucha por el ascenso directo

Ahora, el siguiente desafío pondrá a prueba esa gran dinámica en un momento inmejorable para demostrar. Los boquerones visitarán a la UD Almería en un duelo directo por el ascenso a Primera División, donde además podría firmar la mejor racha del curso bajo el mando de Funes. No será un escenario sencillo. El conjunto rojiblanco llega especialmente fuerte en casa, donde suma seis victorias consecutivas y está a solo una de igualar su récord histórico como local.

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Con todo en juego en un derbi declarado de alto riesgo, el Málaga CF se presenta en Almería, en su punto más alto de la temporada, con confianza, números y sensaciones que invitan a creer en algo grande.