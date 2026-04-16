El arriesgado encaje de piezas en el centro del campo del Málaga CF: intocables, soluciones y enfermería

LaLiga Hypermotion lo tuvo claro desde el principio: si el Málaga CF quería volver a pelear por el ascenso directo, fácil no lo iba a tener desde luego. Es un continuo puzzle el que tiene que diseñar Juanfran Funes cada fin de semana y este domingo, contra el Almería, el foco vuelve a estar en la misma zona: el centro del campo. Con la lesión de Juanpe, sin haber recuperado a Dani Lorenzo y volviendo Izan Merino tras sanción, la sala de máquinas vuelve a renovarse.

Quedan lejos los tiempos en los que la estructura fija de Izan Merino, Dani Lorenzo y Carlos Dotor era implacable en este Málaga CF. No lo es ahora por causas externas como las lesiones y las sanciones. Abrió la puerta el madrileño con sus problemas en el hombro y todo lo que ha venido desde entonces ha sido un cambio tras otro.

Lesionados de renombre

La situación vuelve a ser cambiante a las puertas de la jornada 36. A la baja de Luismi hay que sumarle la de Juanpe, que le dice adiós a la temporada por una lesión en el tendón común de los isquiotibiales. El club, el cuerpo médico y el jugador están decidiendo ahora si optar por el quirófano o evitar el mismo. Lo que está claro es que Funes pierde a una pieza que venía demostrando ante el Deportivo de La Coruña y Las Palmas su valía para ser importante en el tramo final.

El Málaga CF aún no podrá contar con Dani Lorenzo en el centro del campo. / Málaga CF

A partir de ahí, se queda un plantel en el centro del campo en el que hay otro nombre propio: Dani Lorenzo. El marbellí sufrió en Andorra una lesión en el sóleo y ya se perdió esos dos últimos partidos en los que apareció Juanpe como su sustituto. Sigue sin entrenar con el grupo -tampoco Larrubia- y su participación en Almería está descartada. Habrá que ampliar las miras para los encuentros contra el Castellón y el Eibar, y esperar que el tiempo pase lo más rápido posible.

Izan y Dotor buscan compañero

Al menos, si hay que agarrarse a buenas noticias, Dotor regresó en La Rosaleda después de su lesión en el hombro y lo hará este domingo Izan Merino tras cumplir con la sanción por ciclo de tarjetas amarillas. Son los dos centrocampistas indiscutibles del momento. Junto a Dani Lorenzo, han formado una medular que ha llevado al Málaga CF a competir por lo más alto y ahora asumen los mandos a falta de encontrar un tercer compañero.

El elegido ante Las Palmas fue Ochoa. Caído a banda izquierda con el 4-4-2 de la primera parte y más centrado tras el descanso, donde fue indetectable para los canarios. A la espera de saber si el esquema vuelve a ser el 4-3-3, el internacional por Irlanda sub-21 parte como el gran favorito para darle brillo a esa zona de creación. Por méritos propios y también porque las soluciones están cogidas con pinzas.

Rafa Rodríguez viene de jugar uno de sus mejores encuentros con el balón, pero donde brilla es en el perfil físico. La mala noticia para sus intereses es que ahí ya están Izan y Dotor. Con los tres, sería un centro del campo sin ese descaro y talento que pueden ofrecer jugadores como Ochoa o Dani Lorenzo, por lo que todo apunta a que partirá desde el banquillo.

Ochoa jugó en banda izquierda contra Las Palmas. / Gregorio Marrero

Ramón y Brasanac

El gran riesgo viene desde la dupla Ramón-Brasanac. El de Órgiva regresa este domingo al campo que le apartó en marzo de 2025 por una rotura del ligamento cruzado. Regresó en Riazor, jugó en La Rosaleda y, futbolísticamente, volvió a recordar por qué hay que hacer una inversión de paciencia con su físico. No obstante, hay que ser muy cautos con los minutos que se le dan para evitar cualquier recaída muscular. El mismo caso ocurre con el serbio, de vuelta este sábado también después de pasar por el quirófano por una lesión en la rodilla.

Habrá que ver cuáles son los planes de Funes en Almería. Lo que parece claro es que, viendo los precedentes, todo podría cambiar para recibir al Castellón o visitar al Eibar. Están marcados en rojo ante la vuelta de Dani Lorenzo.