Partidos
Así será la jornada 36 para los rivales directos del Málaga CF por el ascenso
Además del cruce del Almería con los blanquiazules, el Castellón-Burgos es otro de los partidos señalados en un fin de semana marcado por el arranque del Racing y de Las Palmas, y la clausura del Dépor
Llega un momento de la temporada en el que el Málaga CF empieza a competir en más de cinco estadios de LaLiga Hypermotion. Es el sufrimiento de Segunda División con ocho equipos presentando su candidatura al ascenso, vía directa o vía play off, a la máxima categoría. El equipo de Martiricos se desplaza este domingo a Almería (21.00 horas), pero sus rivales arrancan mucho antes.
Viernes
La jornada 36 empezará este mismo viernes por todo lo alto. Arranca el Racing de Santander, líder con un colchón de cuatro puntos, frente a la Real Sociedad B (20.30 horas). Los de José Alberto López llegan lanzados anímicamente después del golpe que supuso el 5-1 frente al Almería. Sin embargo, los locales se han desinflado en este tramo final con una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Con urgencias de volver a sumar y regresar al play off está Las Palmas. El equipo de Luis García, después del 2-0 en La Rosaleda, vuelve a las islas para enfrentarse contra el Leganés (21.00 horas) y lo hace con ciertas necesidades. Ocupa la séptima plaza y empieza a necesitar el pinchazo de sus rivales para escalar puestos. Además, el conjunto pepinero necesita un triunfo que le siga alejando del abismo del descenso.
Sábado
Partidazo entre los dos inmediatos perseguidores del Málaga CF: Castellón - Burgos (18.30 horas), sexto y quinto, respectivamente. Encuentro en el que los blanquiazules pueden sacar ventaja si uno de los dos no suma o con un empate. Rachas similares con las que llegan a Castalia, con los de Ramis sumando más victorias y los de Pablo Hernández enlazando partidos empatados, el último muy reseñable después de que el Mirandés igualara un 0-2.
Domingo
Antes del UD Almería - Málaga CF, se mide el Eibar al Huesca (18.30 horas). Puede ser uno de los partidos más desigualados de la jornada. Los de Ipurúa vieron cortada frente al Valladolid una racha de cuatro victorias seguidas. Aun así, sumaron un punto. El Huesca viene con la necesidad de ganar para acercarse a la permanencia y con la amenaza de un descuento loco en el que estuvieron a punto de ganarle al Deportivo de La Coruña.
Lunes
Precisamente, serán los del malagueño Antonio Hidalgo los que cierren la jornada 36 (20.30 horas). Lo harán en Riazor, con todo a favor ante el Mirandés. El Dépor sabrá lo que han hecho todos sus rivales y necesitará ganar de cualquier forma en su estadio. Le llega el Mirandés, aupado en las últimas semanas sin conocer la derrota y sumando poco a poco de cara a una salvación soñada.
A estas alturas, no hay ningún plato fácil. Aún menos quedando siete jornadas para el final de la temporada regular y con tanto en juego para subir a Primera y también para no descender a los infiernos de Primera RFEF.
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