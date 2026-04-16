El Málaga CF de Funes es uno de los dos mejores visitantes de Segunda División

El Málaga CF visita este domingo, a partir de las 21.00 horas, Almería, territorio del tercer clasificado de LaLiga Hypermotion. En otros tiempos, este desplazamiento, especialmente en estas fechas, habría supuesto un temblor en las piernas, pero lo cierto es que el equipo blanquiazul ahora va un paso más allá. Desde la llegada del técnico de Loja, es el mejor visitante de la categoría con 18 puntos, los mismos que también suma el Deportivo de La Coruña.

Del último al primer puesto

La clasificación general del rendimiento a domicilio es bastante clara. Apenas 21 puntos en 17 partidos y una décima posición gracias a las seis victorias, tres empates y ocho derrotas. No obstante, los números desde la llegada de Funes son muy diferentes.

El Málaga CF y Sergio Pellicer se las prometían felices con aquel triunfo por 0-1 ante Las Palmas, pero después llegaron seis derrotas consecutivas que acabaron costándole el puesto: Huesca (1-0), Burgos (2-1), Racing de Santander (3-0), Leganés (2-0), Castellón (2-1) y Cultural Leonesa (1-0). Es decir, tres puntos en siete partidos como visitante, en el último escalón durante ese período junto al Huesca.

La única victoria de Pellicer como visitante este curso fue en Las Palmas. / LaLiga

El mejor con Funes

Con el técnico de Loja, la clasificación se ha invertido por completo hasta el punto de que el Málaga CF es uno de los más en forma lejos de su estadio. Apenas se registran dos derrotas contra Mirandés (2-1) y Real Sociedad B (2-1), ambos con mucha polémica arbitral, además de empates de valor como fueron Real Valladolid (1-1), Andorra (3-3) y Deportivo de La Coruña (1-1). Completan la lista las victorias contra Albacete (1-3), Sporting de Gijón (1-3), Córdoba (0-1), Granada (0-1) y Cádiz (0-3).

Esos 18 puntos colocan a los de Martiricos en lo más alto, igualados con el Deportivo de Antonio Hidalgo, el mejor visitante de la temporada. Un paso por detrás, con 17, están el Racing -el último equipo que visitará La Rosaleda en la temporada regular- y el Andorra. De hecho, estos tres sí están entre los cuatro mejores durante toda la campaña. El Burgos es el equipo al que el Málaga CF ha desplazado en esas posiciones de arriba.

Próximos retos

Almería, Eibar, Ceuta y Zaragoza son los retos fuera de las fronteras malagueñas que tienen los blanquiazules en el final de la temporada regular. El tercer clasificado, el mejor local de LaLiga Hypermotion, un campo muy complejo del que ya aprendió el equipo en Primera RFEF y un rival que se juega la vida para mantenerse en Segunda y no descender a los infiernos del barro.

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Por el momento, parece cumplido aquel deseo de Funes de trasladar la identidad de su equipo en La Rosaleda a fuera de ella. Los resultados y el rendimiento ya lo ponen en valor. Ahora toca dar el último paso. La primera parada será Almería, repleta de dudas después del 5-1 que se llevó en El Sardinero y con dudas en su plantilla de cara a esta jornada 36 de LaLiga Hypermotion.