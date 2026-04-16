El Málaga CF resiste en el play off de ascenso más caro de Segunda División

El Málaga CF está viviendo una temporada inolvidable en el play off de ascenso más caro que se ha protagonizado en Segunda División. Tiene siete jornadas por delante para soñar con el ascenso directo a Primera o volver a participar en unas eliminatorias por subir como ya hiciera en la temporada 2018/19. Sin embargo, esa sexta plaza, con 58 puntos del Castellón, exige el peaje más caro a estas alturas de competición desde que en la campaña 2010/11 se celebra el play off.

A LaLiga Hypermotion se le ha quedado una pequeña competición de ocho equipos para este tramo final de la temporada regular: Racing de Santander (65 puntos) y Deportivo de La Coruña (61) en puestos de ascenso directo; Almería (61), Málaga CF (60), Burgos (60) y Castellón (58) en el play off; mientras que Las Palmas (57) y Eibar (55) cierran en la séptima y la octava plaza, respectivamente.

Play off más exigente

Los números son muy claros. Estos 58 puntos del Castellón al término de la jornada 35 representan la mayor cifra desde que Segunda División celebra este play off de ascenso. Lo cierto es que es un número que ya se repitió en la temporada por 2018/19 por medio del Málaga CF y en el curso 2012/13 con la UD Las Palmas. Sin embargo, la distancia de los blanquiazules con su perseguidor era de cuatro puntos por tres de los canarios.

La realidad de los de Pablo Hernández es bien distinta, con solo un tanto de renta sobre los de Luis García. La distancia pudo ser mayor si el Castellón no se hubiese dejado igualar un 0-2 ante el Mirandés, pero son números que cambian semana a semana, con un porcentaje mínimo de margen de error.

Ni siquiera la temporada 2024/25, ya muy igualada, iguala estos números. Sí se acerca con los 57 del Huesca, entonces con Joaquín Muñoz en sus filas. Los 56 del Rayo Vallecano (2020/21), los mismos que el Real Oviedo (2017/18) o los 57 del Almería (2011/12) son los únicos casilleros que mejoran el corte de los 56. Todo lo demás desde la temporada 2010/11 se encuentra por debajo, para poner en valor lo que está haciendo el Málaga CF.

El Málaga CF afronta las últimas siete jornadas tres puntos por encima del séptimo. / Gregorio Marrero

Calendario del Málaga CF

Con siete jornadas aún por delante hasta el final, esas seis primeras plazas van a exigir mucho para todos, incluso para quienes parecen tenerlo más hecho o más cerca. El calendario de Martiricos es evidente: UD Almería (visitante), Castellón (local), Eibar (visitante), Sporting de Gijón (local), Ceuta (visitante), Racing de Santander (local) y Real Zaragoza (visitante).

Calendario de los rivales

El Racing, líder, se enfrentará a Real Sociedad B (visitante), Ceuta (visitante), Huesca (local), Leganés (visitante), Valladolid (local), Málaga CF (visitante) y Cádiz (local). El Dépor, por su parte, Mirandés (local), Burgos (visitante), Leganés (local), Cádiz (visitante), Andorra (local), Valladolid (visitante) y Las Palmas (local).

El Almería abrirá contra el Málaga CF y seguirá con Granada (visitante), Mirandés (local), Burgos (visitante), Las Palmas (local), Sporting (visitante) y Valladolid (local). Tampoco lo tendrá fácil el Burgos: Castellón (visitante), Dépor (local), Real Sociedad B (visitante), Almería (local), Granada (visitante), Cultural (visitante) y Andorra (local).

El Castellón abrirá su tramo final con Burgos (local), Málaga (visitante), Córdoba (local), Ceuta (visitante), Cádiz (local), Huesca (visitante) y Eibar (local). Mientras que Las Palmas jugará con Leganés (local), Cádiz (visitante), Valladolid (local), Andorra (visitante), Almería (visitante), Zaragoza (local) y Deportivo de La Coruña (visitante). Un paso por detrás, el Eibar solo se enfrentará al Málaga y al Castellón en la parte alta.

Siete jornadas son un mundo. Habrá que ver qué dos equipos consiguen salir vivos a Primera y qué cuatro luchan por el play off.