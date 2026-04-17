Funes analiza el UD Almería - Málaga CF: "Es más importante jugar bien que la clasificación al final de la jornada"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa a dos días del UD Almería - Málaga CF (domingo, 21.00 horas). A siete partidos del final, son mucho los factores que entran en juego en cada partido, pero el de Loja lo tiene claro: "Es más importante jugar bien que la clasificación al final de la jornada".

UD Almería

"Cayeron en El Sardinero. Ahora juegan en casa, donde tienen una trayectoria casi impoluta. Han ganado los últimos seis partidos como locales. Están construidos y capacitados para el ascenso directo por jugadores y entrenador. Los que venimos del barro nos hemos fijado en la trayectoria de Rubi. Serían líderes si hubiesen ganado en El Sardinero. Sabemos de la dificultad. Nuestra línea es muy ilusionante y vamos a ir a ganar".

Recambios del Málaga

"Nuestra plantilla está entre las mejores. Independientemente de quien entre, los que aparecen lo hacen bien. El fútbol cambió con los cinco cambios. Antes sugestionaba más. No te podías ir al minuto 60 agotando los cambios por las posibles lesiones. El último cambio llegaba al final. Los cinco te dan la oportunidad de terminar con medio equipo diferente. La relevancia de los que aparecen es brutal. Que estemos ahí habla del nivel del grupo, de nuestros jugadores, de cómo somos capaces de marcar diferencias con los que aparecen después".

Inicio del encuentro

"Su primera media hora va a ser clave, van a querer agradar a su gente, van a querer demostrar su nivel, someternos con muchísima energía. Salir bien puede determinar todo lo que venga después. La mejor defensa es un buen ataque. Va a tener mucha trascendencia".

Regreso de Izan

"Siempre que tengamos más jugadores es mejor. Viene en una línea muy buena. Que pueda estar con nosotros es una gran noticia".

Nivel del Málaga CF

"Ellos vienen en muy buena línea. Reforzaba los empates de semanas atrás. Le dimos valor a Andorra, la dificultad de La Coruña. Independientemente de los resultados, están compitiendo a un grandísimo nivel y lo ponemos muy difícil. Es el reflejo del día. Cuando se comparan con otros equipos, se ven con energía y posibilidad. Les hace sentirse muy capaces, con esa fuerza de construir en cada partido".

Lesión de Juanpe

"Lo de Juanpe, siempre que perdemos a un jugador, es un traspiés. Hizo un gran partido en La Coruña, volvió a empezar en Las Palmas en un partido impoluto hasta la lesión. Le hemos visto grandes partidos este año. Le ocurrió en la primera lesión, se va ovacionado de La Rosaleda. Cuando vuelve, el grupo estaba muy bien y le costó entrar. Ahora que hace dos partidos impresionantes, se va. Es una lesión dura. Ojalá pueda salir todo para que se recupere lo mejor posible. Los que están lo están haciendo muy bien. Es cierto que cuando se acumulan lesiones o sanciones en el mismo puesto hay que ajustar todo. Tenemos muchísimos jugadores que lo pueden hacer bien y jugadores que nos pueden dar distintas opciones en los sistemas".

El Málaga CF entrenó este viernes entre risas. / Álex Zea

Dificultad del Almería

"Ellos están por el nivel de sus jugadores, hechos para el ascenso directo. Es muy probable que sea para Racing y ellos si se mantienen en la línea de las últimas semanas. Poderoso en juego por el nivel de sus jugadores y el colectivo. En transiciones es brutal. Si te equivocas, no te van a perdonar. Las pérdidas en los pasillos interiores las penalizan como nadie. El talento que tienen. Piensa la gente en Arribas, puede parecer el jugador franquicia, pero los goleadores están muy repartidos. Hay equipos que bajaron de Primera y que igual no están al nivel del Almería. Sabemos la dificultad de este partido. También lo sabíamos en Andorra y La Coruña. El plus en la competición está en ser capaces de sumar fuera de casa, tener un bien rendimiento a domicilio. Está claro que cada vez que tenemos la oportunidad la vamos a aprovechar. Nos obsesiona y ocupa de tener los comportamientos de aquí. Aquí jugamos con uno, dos o tres más. Es más fácil correr dos metros más, tener más energía. Tenemos que intentar mantener esas cosas, seguir con el mismo atrevimiento fuera".

Ascenso directo

"Es casi lo mismo que multiplicar pi por infinito. Nos centramos en lo que podemos hacer y no en lo que podemos conseguir. Es muy importante centrarnos en jugar bien, no en cómo termine la clasificación esta jornada. Lo pensaremos cuando las matemáticas digan que no puede cambiar. Hay equipos fuera de play off con posibilidades reales de acabar en ascenso directo y viceversa. ¿Que puede ser más o menos bonito? ¿Ilusionante? Lo importante es sumar puntos, te da las mejores condiciones posibles de cara al final. Es más interesante pensar en jugar con atrevimiento. No se dice por echar balones fuera, es el convencimiento de que eso es lo que tenemos que hacer".

Baja de Lopy

"Lopy ha tenido trascendencia directa en 12 de los 23 goles en transición del Almería. Que no lo tengan siempre te hace pensar que puede ser bueno para nosotros. El que salga lo va a hacer bien. Tienen un buen tramo sin Lopy de ocho partidos y consiguen 14 de 24 puntos. Sí es verdad que nos gustó mucho lo que hicimos el otro día, identificamos las fortalezas de Las Palmas".

¿Nuevo once?

"Los equipos van cambiando, evolucionan por los jugadores que van participando. Cuando han estado unos han competido bien, cuando han estado otros también, ha sido lo bonito del Málaga CF. Con dos puntas, tres centrocampistas... Hay un porcentaje muy alto de ver un once inédito, de ver una estructura que no se ha visto antes. Hay una situación muy especial, es el contexto donde se juega. Eso lo hace un partido completamente distinto".