Horario y televisión del UD Almería - Málaga CF, jornada 36 de LaLiga Hypermotion

Partido de alto voltaje el que le regala la jornada 36 de LaLiga Hypermotion al Málaga CF. En realidad, lo son todos los que quedan en este tramo, pero el cartel de esta nueva cita con el Almería tiene un aroma especial. Por lo que pueden ganar los de Martiricos si suman por tres, por dar el salto -aunque fuera por una noche- al ascenso directo y porque es otro de esos encuentros de siete puntos.

Obligaciones distintas

'Solo' es la cuarta cita de este mes de abril, aunque para las pulsaciones parezcan el séptimo. Andorra, Deportivo de La Coruña, Las Palmas y ahora el Almería. Rojiblancos y blanquiazules inician la jornada como tercer y cuarto clasificado, respectivamente, con solo un punto de diferencia -61 y 60-. Así que el objetivo pasa por sumar los tres puntos, los tres que no suma el rival y llevarse el goal average, ahora mismo en las manos del Málaga CF tras ese 2-1 en La Rosaleda.

El Málaga CF ganó 2-1 al Almería en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Las ilusiones están disparadas, pero no las obligaciones. Mientras que los de Funes permanencen invictos en este mes de abril ante rivales directos, los de Rubi han caído contra el Castellón (2-0) y también contra el Racing de Santander en un golpe durísimo (5-1). Por lo que las sensaciones que se desprenden desde Almería están muy cerca de ser una final para ellos.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 36 de la categoría de plata se celebrará este 19 de abril, a partir de las 21.00 horas. El estadio indálico apunta a presentar una gran entrada, aunque habrá que ver cuánta representación blanquiazul ha podido desplazarse después de la declaración de alto riesgo.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.