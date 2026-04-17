Juanpe supera con éxito la operación de la rotura completa del tendón de los isquiotibiales

Buenas noticias en el Málaga CF para Juanpe. Dentro de la gravedad de su lesión, que ya le ha apartado del final de la temporada regular y de la lucha por el ascenso a Primera División, el gaditano ya ha dado el primer paso de su recuperación. El centrocampista blanquiazul superó con éxito la intervención de la rotura completa del tendón común de los músculos isquiotibiales.

Finalmente, la opción elegida por todas las partes ha sido el quirófano, lo que alarga un poco más el tiempo de baja. La intervención ha consistido en la reinserción del tendón en su origen, en la tuberosidad isquiática, y se ha desarrollado según lo previsto por el Dr. Antonio Luis Leiva, especialista del Hospital Quirónsalud Málaga.

Juanpe, en el partido frente a Las Palmas. / LaLiga

Golpe duro para el jugador

Esto dijo Funes acerca de su centrocampista: "Lo de Juanpe, siempre que perdemos a un jugador, es un traspiés. Hizo un gran partido en La Coruña, volvió a empezar en Las Palmas en un partido impoluto hasta la lesión. Le hemos visto grandes partidos este año. Le ocurrió en la primera lesión, se va ovacionado de La Rosaleda. Cuando vuelve, el grupo estaba muy bien y le costó entrar. Ahora que hace dos partidos impresionantes, se va. Es una lesión dura. Ojalá pueda salir todo para que se recupere lo mejor posible".

A partir de ahora, esa recuperación empezará a dar sus primeros pasos lejos de los terrenos de juego. Juanpe se perderá todo lo que queda de campaña después de marcharse entre lágrimas frente a Las Palmas. El Málaga CF tendrá que recurrir a otros centrocampistas, a la espera de que también vuelva Dani Lorenzo de su lesión de sóleo, para encarar el fin de la temporada regular y todo lo que pueda venir en adelante.