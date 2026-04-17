El Málaga CF espera un buen desplazamiento a Almería: "400 habrá en la grada visitante, pero serán muchos más"

La sorprendente declaración de alto riesgo ha marcado la semana del UD Almería - Málaga CF. Llegó el anuncio a principio de semana, limitando en principio la presencia de malaguistas a los 400 del sector visitante, pero Juanfran Funes ya ha deslizado que serán muchos más en el campo indálico: "400 habrá en la esquina visitante. No va a ser fácil contarlos, pero sé que van a ser muchos más".

Más que 400 malaguistas

"Si piensas que van 400, es que no has contado bien. Van muchísimos más, hay gente comprando entradas. Se colocarán en la zona visitante. Es el Almería el que vende entradas a cualquier aficionado y se compran. 400 habrá en la esquina visitante. No va a ser fácil contarlos, pero sé que van a ser muchos más. No va a ser fácil vivir lo de Cádiz, Granada o Córdoba por la hora del partido. Es un domingo a las 21.00 horas y va a condicionar. El Arcángel tiene más capacidad que el del Almería. 400 no van a ir", anunció Funes.

El Málaga CF vivirá un buen desplazamiento en Almería. / M. G.

Es el último derbi de la temporada para el club blanquiazul y todos los focos estaban puestos en volver a llenar las gradas. Aun más teniendo en juego el ascenso directo con una victoria, a expensas de lo que haga el Deportivo de La Coruña el lunes frente al Mirandés, pero la oportunidad va a ser aprovechada por la afición.

Una fiesta del fútbol andaluz

No obstante, el técnico blanquiazul apela a vivir por todo lo alto el último derbi de la temporada: "Como entrenador se me escapa por qué es de alto riesgo o no. Se ha hablado mucho esta semana. El de Cádiz también era de alto riesgo y fueron muchísimos malaguistas, se vivió una fiesta del fútbol. No hubo problemas. Lo más bonito de todo lo que se ha vivido hasta ahora en los derbis es que se ha disfrutado de una fiesta del fútbol andaluz. Granada fue precioso, Córdoba, en Cádiz era de alto riesgo y había malaguistas por toda la grada, no hubo ni un solo incidente. No quiere decir que no se puedan sentar en tribuna. El comunicado del Almería no sé si es para intentar que vayan menos malaguistas".

Aunque también es consciente de que no habrá la misma afluencia que en anteriores ocasiones: "En Cádiz hubo mil y pico. Si alguien piensa ir con su familia, sabe que llega a Málaga a partir de las 2 de la madrugada. Igual no vayan los 1.000 de Cádiz o los 2.000 de Granada. Se tomarán medidas para que ocurra en los cauces que tiene que ocurrir el partido".