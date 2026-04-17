Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de coches eléctricosNuevo tiroteo en MálagaExposición por la independenciaMalagueña ingresada por AdamuzAyudas armadores malagueñosHuelga de MetroDetectores de metal prohibidosHorario UD Almería - Málaga CF
instagramlinkedin

Afición

El Málaga CF espera un buen desplazamiento a Almería: "400 habrá en la grada visitante, pero serán muchos más"

"El comunicado del Almería no sé si es para intentar que vayan menos malaguistas", deslizó Funes y apela a vivir como merece la última gran fiesta del fútbol andaluz

La afición del Málaga CF se volcará con los suyos en Almería.

La afición del Málaga CF se volcará con los suyos en Almería. / Málaga CF

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

La sorprendente declaración de alto riesgo ha marcado la semana del UD Almería - Málaga CF. Llegó el anuncio a principio de semana, limitando en principio la presencia de malaguistas a los 400 del sector visitante, pero Juanfran Funes ya ha deslizado que serán muchos más en el campo indálico: "400 habrá en la esquina visitante. No va a ser fácil contarlos, pero sé que van a ser muchos más".

Más que 400 malaguistas

"Si piensas que van 400, es que no has contado bien. Van muchísimos más, hay gente comprando entradas. Se colocarán en la zona visitante. Es el Almería el que vende entradas a cualquier aficionado y se compran. 400 habrá en la esquina visitante. No va a ser fácil contarlos, pero sé que van a ser muchos más. No va a ser fácil vivir lo de Cádiz, Granada o Córdoba por la hora del partido. Es un domingo a las 21.00 horas y va a condicionar. El Arcángel tiene más capacidad que el del Almería. 400 no van a ir", anunció Funes.

Aficionados del Málaga CF, este domingo en Córdoba.

El Málaga CF vivirá un buen desplazamiento en Almería. / M. G.

Es el último derbi de la temporada para el club blanquiazul y todos los focos estaban puestos en volver a llenar las gradas. Aun más teniendo en juego el ascenso directo con una victoria, a expensas de lo que haga el Deportivo de La Coruña el lunes frente al Mirandés, pero la oportunidad va a ser aprovechada por la afición.

Una fiesta del fútbol andaluz

No obstante, el técnico blanquiazul apela a vivir por todo lo alto el último derbi de la temporada: "Como entrenador se me escapa por qué es de alto riesgo o no. Se ha hablado mucho esta semana. El de Cádiz también era de alto riesgo y fueron muchísimos malaguistas, se vivió una fiesta del fútbol. No hubo problemas. Lo más bonito de todo lo que se ha vivido hasta ahora en los derbis es que se ha disfrutado de una fiesta del fútbol andaluz. Granada fue precioso, Córdoba, en Cádiz era de alto riesgo y había malaguistas por toda la grada, no hubo ni un solo incidente. No quiere decir que no se puedan sentar en tribuna. El comunicado del Almería no sé si es para intentar que vayan menos malaguistas".

Noticias relacionadas y más

Aunque también es consciente de que no habrá la misma afluencia que en anteriores ocasiones: "En Cádiz hubo mil y pico. Si alguien piensa ir con su familia, sabe que llega a Málaga a partir de las 2 de la madrugada. Igual no vayan los 1.000 de Cádiz o los 2.000 de Granada. Se tomarán medidas para que ocurra en los cauces que tiene que ocurrir el partido".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  2. Salesianos sacará en procesión por primera vez la Santa Cruz Torre del Ángel en Capuchinos
  3. Torremolinos cerrará la herida abierta por el fallido hotel Cruiser Tres Carabelas: Grupo Abu construirá 353 viviendas de lujo en la parcela
  4. Así será la Final Four de la BCL 2026: fechas, partidos y horarios
  5. Final Four BCL 2026: Ni ALBA, ni Joventut, ni Gran Canaria, los mismos protagonistas de siempre
  6. Marbella anuncia la construcción de un centro comercial y un hotel en dos importantes proyectos urbanísticos
  7. El Ayuntamiento de Málaga se ‘planta’ y no quitará los árboles 'pica-pica' de Alegría de la Huerta
  8. La familia de la malagueña Raquel García, la única ingresada ya por el accidente de Adamuz, pide representarla

El Málaga CF espera un buen desplazamiento a Almería: "400 habrá en la grada visitante, pero serán muchos más"

El Málaga CF espera un buen desplazamiento a Almería: "400 habrá en la grada visitante, pero serán muchos más"

Sergio Sánchez explica en el Senado que de la consultora de Plus Ultra cobró 18.000 euros

Sergio Sánchez explica en el Senado que de la consultora de Plus Ultra cobró 18.000 euros

Málaga extiende la red de baldeo en El Palo con una obra de más de 612.000 euros

Málaga extiende la red de baldeo en El Palo con una obra de más de 612.000 euros

Frente común en el Parque del Oeste: los políticos de la oposición y vecinos plantan cara a la reforma sin consenso

Frente común en el Parque del Oeste: los políticos de la oposición y vecinos plantan cara a la reforma sin consenso

Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"

Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"

Desalia 2026, que empiece el juego: localización, fechas y cómo hacerse con uno de los codiciados pases

Desalia 2026, que empiece el juego: localización, fechas y cómo hacerse con uno de los codiciados pases
Tracking Pixel Contents