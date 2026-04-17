Al-Thani vuelve a tomar los mandos de una sociedad que controlaba José María Muñoz

Pese al momento de esplendor que vive el Málaga CF futbolísticamente, hay noticias que se salen de los terrenos de juego. Este viernes se ha conocido que el jeque Al-Thani vuelve a aparecer en el Registro Mercantil como cabeza de la empresa Nasir Bin Abdullah and Sons, que hasta ahora había estado administrada por José María Muñoz, administrador judicial del club de Martiricos.

Esta sociedad es la que tiene el control del 51% de NAS Spain 2000 SL, que además es la que posee el 96.89% del capital social del club de La Rosaleda. ¿Qué efectos prácticos tiene este hecho? El presente administrativo va a seguir de la misma forma después de los cambios en el Registro Mercantil, adelantados por Málaga Hoy. De hecho, ya era un proceso que el administrador judicial de Martiricos reconoció haber solicitado tiempo atrás en varias ocasiones a la justicia.

El jeque Al-Thani, en una foto de archivo. / Arciniega

Un movimiento sin impacto presente

Lo explicó José María Muñoz hace un año y medio: "La mayoría la sigue teniendo la sociedad de Al-Thani, su señoría concuerda que conviviré con una particularidad que, pese a que NAS Spain elija sus propios órganos de administración, seguiré ostentando los derechos políticos. En la votación de la Junta de Accionistas del Málaga CF, el que ejerce el voto de NAS Football y NAS Spain, haya el director que haya, soy yo".

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Ahora bien, no tiene ningún tipo de repercusión en el 'caso Al-Thani' y en la justicia. Se trata de una resolución administrativa. En los juzgados, la Fiscalía pidió ejecutar la búsqueda y captura del jeque y sus hijos, pero la realidad ha estado bastante lejos de esa petición. Así que los focos volverán al césped este domingo, a partir de las 21.00 horas, cuando el Málaga CF se enfrente al Almería luchando por al menos una noche de ascenso directo.