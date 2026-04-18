El Málaga CF busca su pleno de conquistas en Andalucía

Hay temporadas que se construyen en casa… y otras que se explican lejos de ella. La del Málaga CF empieza en ambos lados. El conjunto de Juanfran Funes ha convertido sus desplazamientos andaluces en una de sus grandes bazas de la temporada, sacando adelante tres derbis de máxima exigencia como Granada, Córdoba y Cádiz con un denominador común: competitividad, personalidad y una enorme capacidad para decidir en los momentos clave.

Este domingo, el conjunto blanquiazul se enfrenta ante la UD Almería (21.00 horas), separados únicamente por un punto de diferencia en la clasificación de LaLiga Hypermotion, así que se presenta como un partido clave para la lucha por el ascenso.

Todo ello, además, enmarcado en una dinámica muy positiva. Los blanquiazules encadenan nueve partidos sin perder y se han consolidado como candidatos reales por el ascenso directo, abriendo la jornada 36 desde la cuarta posición. Después de asegurarse el goal average con Burgos, Las Palmas y Deportivo, quiere hacer lo propio con el equipo de Rubi que perdió en La Rosaleda por 2-1.

Talento desatado en El Arcángel

La conquista por Andalucía comenzó el pasado mes de enero. En Córdoba, el guion volvió a exigir personalidad como en el resto de la temporada, pero el desenlace tuvo un componente diferente: el talento individual. En un partido cerrado y de alta exigencia donde Málaga y Córdoba luchaban por entrar en puestos de play off, el equipo blanquiazul encontró el gol gracias a una acción brillante de Larrubia.

Arrancó desde lejos, superó rivales con conducción y definió con precisión para hacer el 0-1 en el minuto 29 ante el Córdoba CF. A partir de ahí, el equipo supo proteger la ventaja dejándose la piel en defensa antes los ataques constantes de los blanquiverdes. Esa victoria ante un rival directo en ese momento fue el principio de algo que está siendo muy bonito para los malaguistas.

Einar galilea luchando un balo en el partido contra el Córdoba CF / La Opinión

Un zarpazo final en Los Cármenes

El segundo golpe llegó en el Nuevo Los Cármenes, en un derbi de máxima igualdad ante el Granada CF. Eso sí, marcado por un espectacular desplazamiento de la afición blanquiazul. Durante más de 80 minutos, el partido se movió en un equilibrio constante, con pocas ocasiones y mucha tensión táctica.

Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, apareció el momento decisivo. David Larrubia, otra vez, en el minuto 87, rompió el partido con un gol que empezaba a decantar la balanza de los finales hacia el Málaga CF. Fue una victoria de paciencia y madurez, de un equipo que supo esperar su momento y golpear cuando el rival empezaba a dar el empate por bueno.

Celebración de David Larrubia contra el Granada CF. / La Opinión

Exhibición total en Cádiz

El tercer capítulo fue el más completo y el de menos sufrimiento. En el JP Financial Estadio, el Málaga no dejó lugar a dudas y firmó un contundente 0-3 ante el Cádiz CF. El equipo golpeó pronto. Chupe abrió el marcador en el minuto 22 y volvió a aparecer en el 33’ con un golazo desde fuera del área. Ya en la segunda mitad, Dani Lorenzo hizo el 0-3 definitivo en el minuto 47, culminando una transición que reflejaba la superioridad blanquiazul.

Los de Funes consiguieron el triunfo desde la pegada, pero también desde el control del juego, en otro partido condicionado por la declaración de alto riesgo. No obstante, y más allá de la esquina reservada para los visitantes, los malaguistas se dejaron ver por otras muchas partes del campo.

Almería, el pleno en juego

El último reto llegará este domingo ante la UD Almería, en un duelo directo que puede cerrar una serie perfecta en los desplazamientos andaluces. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, pero el Málaga no estará solo: más de 400 aficionados blanquiazules acompañarán al equipo en las gradas. No será un desplazamiento masivo, pero sí un respaldo importante en un escenario de máxima exigencia.

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Con tres victorias en escenarios complejos y una racha de nueve partidos sin perder, el equipo de Juanfran Funes afronta la cita con confianza y ambición. No solo está en juego sumar tres puntos más, sino poner el broche a una dinámica que define su temporada: la de un Málaga que ha aprendido a competir lejos de casa… hasta convertir Andalucía en territorio propio.