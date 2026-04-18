Racing, Las Palmas y Castellón meten presión al Málaga CF

El Málaga CF ya conoce el escenario clasificatorio con el que se va a encontrar antes de saltar al campo frente al Almería (domingo, 21.00 horas). El equipo blanquiazul ha caído a la quinta posición después de la victoria del Castellón, aunque un triunfo en el derbi andaluz le sigue dando el salto al ascenso directo a la espera de lo que haga el Dépor el lunes.

Por el momento, la clasificación se ha quedado de la siguiente manera: Racing de Santander (68), Castellón (61), Almería (61, un partido menos), Deportivo de La Coruña (61, un partido menos), Málaga CF (60, un partido menos), Burgos (60), Las Palmas (60) y Eibar (55, un partido menos).

Racing y Las Palmas

El Racing de Santander celebró su particular fiesta de líder contra la Real Sociedad B (1-3). Andrés Martín y Guliashvili dejaron encaminado el encuentro ya en el minuto 15. Parte importante del pulmón de El Sardinero se desplazó hasta Anoeta para dar la sensación de que jugaban de locales de cara los tres puntos. Íñigo Vicente culminó la goleada, aunque Gorka Carrera acabó recortando distancias en los instantes finales.

Algo más tuvo que sufrir Las Palmas ante su afición frente al Leganés (2-0). Pedrola abrió las puertas y el equipo pepinero se rehizo llegando a controlar el partido. Sin embargo, Manu Fuster metió un derechazo desde la frontal para apagar las ilusiones de los madrileños y recuperar el camino de la victoria delante de su afición.

Castellón-Burgos

Más emoción tuvo el Castellón-Burgos, uno de los encuentros que iban a marcar el camino del play off y del ascenso directo. Camara inició el encuentro adelantando a los suyos, antes de que empatara Curro Sánchez, para que después terminaran imponiéndose los de Pablo Hernández por medio de Calatrava y Mabil (3-1) en apenas dos minutos decisivos.

Eso sí, el cuadro albinegro, el próximo rival que visitará al Málaga CF en La Rosaleda, tendrá dos bajas: Gerenabarrena y Alberto. Los dos jugadores del Castellón recibieron tarjeta amarilla este sábado y cumplirán ciclo de tarjetas amarillas en la jornada 37.

Cierra el Dépor

Quedará por delante el Almería-Málaga CF y también el Deportivo de La Coruña-Mirandés. Son los dos partidos que van a terminar de reordenar la parte alta de la clasificación. Los andaluces afrontan un derbi con pase directo a la segunda plaza, aunque el equipo del malagueño Antonio Hidalgo tendrá la última palabra en Riazor.