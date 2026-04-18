Rubi, entrenador del Almería, se rinde al Málaga CF y a Funes: "Hacen bien infinidad de cosas"

Rubi compareció este sábado a las puertas del UD Almería - Málaga CF de este domingo a partir de las 21.00 horas. Es uno de esos encuentros que concentra todas las miradas por lo que hay en juego -el salto al ascenso directo- y lo cierto es que el entrenador rojiblanco no dudó en alabar a su próximo rival y también a Funes: "Si tienes 60 puntos, es porque haces muchas cosas bien".

El Almería contra el play off

"No tiene nada que ver. Vamos empatados con el Dépor, tenemos que intentar ganar. Esa estadística es una como podríamos sacar muchas otras, han pasado cosas en esos partidos. Hemos sido capaces de ganar en el campo de Las Palmas, en el campo del Dépor. Nos tiene que servir para mejorar, pero me preocupan muy poco. A mí lo que me preocupa es que el equipo compita bien y gane el partido".

Duelos directos

"El goal average siempre prefieres tenerlo ganado. Si al final se da que haya una puntuación con empate, aún no está decidido, queda mucho por construir. Nosotros, fuera de casa, ha habido partidos en los que no hemos dado la talla, ha habido partidos en los que hemos merecido más y hay partidos difíciles porque los rivales son potentes en casa como lo somos nosotros. Para mí, la estadística más importante es que llevamos seis partidos seguidos ganando en casa".

El Málaga CF se impuso por 2-1 en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Análisis del Málaga CF

"El Málaga CF hace bien infinidad de cosas. Es el equipo que en las últimas 25, 20 y 15 jornadas iría líder. Si coges esos partidos, sería líder en esas secuencias. Es un equipo que ha sido muy castigado por las lesiones de larga duración como las de Álex Pastor, Luismi, ahora Juanpe. Juega bien al fútbol, tiene una ilusión enorme, se ha creído el tema de que puede competir con cualquiera. Ha ganado todos los derbis como foráneo contra equipos andaluces. Es una estadística increíblemente difícil de conseguir. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que presiona, que va a por el rival y que tiene muy buenos jugadores. Una dirección fantástica porque desde que entró mi tocayo -Funes- encadenó nueve partidos sin perder, sin contar Copa, y ahora está otra vez en esos nueve partidos, a uno de batir su imbatibilidad. Juega bien por dentro, juega bien por fuera. Si tienes 60 puntos, es porque haces muchas cosas bien".

Bajas

"Anunciarlo es un error, pero lo digo porque no tienen ninguna posibilidad de llegar. Melamed y Baba no van a llegar a este partido. El resto bien, menos Lopy obviamente".

Plan de Funes

"Es verdad que comentó que podía ser un once que no hubiera salido nunca o una estructura diferente. Es algo que él tiene en la cabeza y que demuestra otra de las fortalezas de nuestro rival: que se adapta con pequeñas variaciones. Son cosas fundamentales para intentar hacernos más daño. Él tiene su plan de partido como lo tenemos nosotros. Puedo tener alguna idea, pero con un porcentaje bajo".

Claves del partido

"Personalidad siempre, paciencia ya se verá. Son dos equipos que salen muy fuertes. El Málaga CF en las primeras partes ya iba ganando con soltura al Cádiz y al Valladolid, en Andorra. El inicio va a ser fundamental. Nuestros números en la primera mitad en casa son tremendos. Vamos a ver quién consigue imponerse. Lo normal es que vaya para largo".

Derbi en la grada

"Espero que reine la deportividad, somos hermanos de la misma comunidad. Lo que pido es lo que está preparando la afición, con ilusión al campo, que empujen a nuestros jugadores al máximo. Que los ratos en los que lo pasemos peor estén de nuestro lado, nosotros vamos a ir a por todas. El Málaga tiene una gran afición, es una ciudad muy importante, es normal que vengan más de 400. Si nuestro estadio es un fortín, es gracias a nuestra afición".