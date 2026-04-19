El exmalaguista Schuster "descubre" a su nieto de 11 años

El exentrenador del Málaga CF, Bernd Schuster, vivió en Madrid una situación bastante peculiar. Durante la presentación del reciente Mundial Sub-12, que cada año se disputa en la localidad madrileña de Brunete, el preparador blanquiazul durante la temporada 2013/2014 pudo conocer al fin a su nieto Sami, de 11 años y nacido en tierras argentinas. Fue a raíz de que el pequeño milita en la cantera de River Plate, que era uno de los históricos del fútbol internacional invitado para esta importante cita.

El campeonato denominado FC Futures y organizado bajo el paraguas de LaLiga congregó a equipos españoles como Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid, pero también al propio River o Boca Juniors, junto a Inter de Miami, Arsenal, Inter, PSG, Flamengo, Palmeiras o Bayer Leverkusen.

Padres futbolistas

Sami es hijo de Rebecca, hija de Schuster, y de Juan Carlos Maldonado, también futbolista como ella. Ambos se conocieron en tierras chilenas justo cuando el técnico alemán militaba en el Málaga CF. Maldonado era un volante argentino que por entonces jugaba en Antofagasta y es especialmente recordado en Belgrano.

"Había visto videos de mi abuelo", expresaba el pequeño Sami en la reseñada presentación del torneo donde pudo al fin conocer al progenitor de su propia madre. Schuster expresó que era una situación nueva para él, puesto que no habían coincidido nunca desde que su nieto naciera: "Gracias al torneo ha venido a Madrid", argumentó quien a sus 66 años aún recuerda su última etapa como futbolista, hace ahora 30 años, en Pumas de México.

"Pinta bien"

"El niño pinta bien. No sé si como el abuelo, pero va por buen camino. Me gusta cómo se mueve. Es un poco chupón, le gusta regatear. No es tan organizador, pero todavía es chico y puede cambiar», explicaba hace unos años el propio abuelo, después de haber observado vídeos de su nieto.

Después del acto de presentación celebrado hace pocas fechas en Madrid, en la previa del Mundial, un equipo combinado con jugadores españoles sub-12 se midieron a otro de integrantes del resto del mundo. Al conjunto nacional lo dirigió Vicente Del Bosque, campeón del mundo con España en 2010 y de la Euro 2012, en una dupla conformada junto al también exseleccionador José Antonio Camacho.

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Bernd Schuster fue el encargado de dirigir a su nieto, al que nunca había visto en personal, y al resto de jugadores no nacidos en España. ¿Quién sabe si algún día encontrará su camino como futbolista el pequeño Sami en suelo europeo? De momento ya puede presumir de haber sido dirigido por la leyenda del fútbol alemán, su abuelo.