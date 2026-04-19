Un final muy cruel deja sin puntos al Málaga CF en Almería (3-2)

Hay finales en los que la crueldad se retuerce hasta doler y este domingo le tocó al Málaga CF vivirlo en sus propias carnes. A una escala excesiva, demasiada cuando este equipo demostró siempre merecer más. El Almería ganó por 3-2 después de otra consulta de cardiólogo. Adelantó Embarba con un doblete, igualaron Niño y Haitam -los cambios de Funes-, y terminó dando la estocada Leo Baptistao antes de que Chupe empatara sin éxito al estar en fuera de juego.

La realidad es la que es. El Almería se coloca con 64 puntos en la segunda posición, a la espera de lo que haga el Dépor este lunes, y el Málaga CF se mantiene quinto, empatado a 60 con la séptima plaza. El lado emocional solo me deja escribir una frase. ¡Cómo no vamos a creer en este equipo! ¡Cómo no hacerlo! Se repuso hasta de un doble golpe, con el banquillo completamente enchufado y amenazó la tranquilidad del Almería hasta el final. La primera derrota dos meses después.

Protagonismo repartido

Si Funes esperaba un aluvión del Almería en los primeros instantes, el que salió a morder fue el Málaga CF, con Dorrio y Rafa Rodríguez de inicio. El que propuso, el que amenazó y el que más lo intentó. Presentación inmejorable en el campo de un equipo que acumulaba antes de llegar los de Martiricos seis victorias consecutivas.

De un posible penalti de Rafa Rodríguez sobre Arribas se pasó a un lanzamiento que se fue cerca del palo por parte de Chupe. Con el paso de los minutos, el pichichi de Segunda División fue entrando en el encuentro y permitiendo mayores acercamientos de los almerienses. Se marchó De la Fuente de Murillo, Arribas controló y Arnau obligó a estirarse a Alfonso Herrero, aunque algo lejos. Ahora, de vuelta al Málaga CF el dominio. Mientras tanto, el peso de las amarillas sobre Rafa Rodríguez -sancionado ante el Castellón- y Montero.

Precisamente, el sevillano fue protagonista de otra acción polémica. Bonini marcó el primero, superando al central en las alturas, aunque Ander González anuló el tanto por falta después de que el delantero se apoyara sobre el hombro de Montero. Una decisión que desató la histeria local. El Málaga CF cometió varios errores en la salida del balón y ahí acabó la primera mitad, entre dos aguas.

Momento Embarba

El Málaga CF volvió a querer el balón, pero el Almería no necesitaba de grandes posesiones. Un par de toques e hinca el diente. Encontró espacios entre líneas Embarba, abrió a banda, encontró a De la Fuente y en el primer error de la temporada que cometió Murillo, que no pudo entrar con mucha contundencia, se la devolvió a Embarba para poner el 1-0.

Pudo durar un asalto porque el partido empezó a romperse. Joaquín hizo suya se la banda izquierda, se marchó de varios rivales y solo Andrés Fernández fue capaz de frenarlo en un mano a mano. Amenazó De la Fuente a bocajarro después y, a la siguiente, volvió a aparecer el cancerbero local para salvar un derechazo de Rafa Rodríguez. No era todo porque Murillo tuvo que coger un balón en la línea de gol que colocaba Arribas. Arnau, con todo de frente, alto.

El UD Almería - Málaga CF, en imágenes / LaLiga

Los cambios del Málaga

Era un carrusel. De unos y de otros. Los blanquiazules se encontraban con el portero rival y los rojiblancos con otro gol. Despejó Murillo un zurdazo de Arribas, Puga dejó controlar a Álex Muñoz y Embarba lanzaba a los suyos (2-0). Lo quería todo Funes. Entraron Niño y Ochoa por Dorrio y Rafa, y los 'nuevos' se encargaron de renovar aires. Cogió la pelota el internacional por Irlanda, se marchó hacia dentro y, en un pase inocente, zarpazo del '21' desde muy lejos para el 2-1.

Estaba siendo precioso. Se encontraba mejor el Málaga CF, pero esto era lo que era. Falló Murillo en un pase atrás y cayó en el mes indicado: Arribas. Al menos, se le fue muy por encima. Funes seguía a lo suyo, cambios buscando el gol: se marcharon Montero y Joaquín para dar entrada a Galilea y Haitam. Quedaba un mundo y el '7', que jugaba muchos meses después, se vistió de Haitam. Recibió el balón, perfiló la zurda y la fiesta fue blanquiazul (2-2).

La estocada definitiva

Pero el fútbol aún tenía que enseñar su peor cara. El que otorga el peor castigo, injusto cuanto menos. Morcillo, que acababa de entrar, la colgó y Leo Baptistao, sin que los defensas blanquiazules tuvieran la misma fe, puso en pie a los suyos (3-2). Chupe marcaba a la siguiente en fuera de juego, pero no era suficiente para evitar la derrota.

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