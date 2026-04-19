Las posibles alineaciones de Rubi y Funes en el UD Almería - Málaga CF

UD Almería y Málaga CF se ven las caras este domingo (21.00 horas) en el penúltimo partido de la jornada 36 de LaLiga Hypermotion. El triunfo lleva a cualquiera de los dos al ascenso directo de LaLiga Hypermotion, pero lo cierto es que ambos entrenadores van a tener que tomar decisiones importantes en las alineaciones.

Málaga CF

Funes avisó en rueda de prensa de que iba a plantear un once inédito al "99%" y un sistema que no se había visto anteriormente. Por sus palabras, se descartan el habitual 4-3-3 y el 4-4-2 que había servido de recursos para colocar arriba a Chupe y Niño. ¿Tres centrales y dos laterales muy profundos? ¿El centro del campo especialmente poblado? Las respuestas llegarán este domingo, una hora antes del encuentro.

Lo que está claro es que Izan Merino regresará al once después de cumplir con la sanción que le mantuvo fuera de los planes de Funes ante Las Palmas. El que se cae es Juanpe, operado recientemente por esa lesión del tendón común de los isquiotibiales. Habrá que ver cómo de profundo son esos cambios, si uno de los jugadores de salida puede ser Dorrio y qué plantea el cuerpo técnico para salir a ganar en Almería.

UD Almería

El parte de bajas tampoco ha perdonado a Rubi en los rojiblancos. El técnico catalán no podrá contar ni con Melamed ni con Baba en el centro del campo. Además, Lopy fue expulsado frente al Racing de Santander y cumplirá su partido de sanción ante el Málaga CF. Así que pierden una medular que, sin problemas, podría haber sido la que saliera de titular este domingo. Tendrán que elegir a dos entre André Horta, Dzodic o Gui Guedes, que vuelve después de un mes sin jugar.

A partir de ahí, no se esperan grandes revoluciones. Rubi también recupera a Leo Baptistao en el frente de ataque para acompañar a los habituales Arribas -pichichi de la categoría-, De Miguel y Embarba. También cuenta con opciones serias de ser titular Nelson Monte, exjugador del Málaga CF que abandonó las filas blanquiazules este mismo verano para desembarcar en el Almería.