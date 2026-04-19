UD Almería - Málaga CF: Derbi rumbo al ascenso directo

Fútbol, Andalucía y billete provisional para el ascenso directo. Pocos partidos cuentan con mejores alicientes que el UD Almería - Málaga CF de este domingo (21.00 horas/LaLiga TV). Empezaron el fin de semana como tercer y cuarto clasificado, respectivamente, y uno de ellos acabará la noche como el más inmediato perseguidor del Racing... de momento.

Clasificación

Es un derbi que hay que enfrentarlo como es, una lucha directa por estar en la segunda posición. Aunque ambos equipos lo afrontan con sensaciones muy distintas. El Almería ha manifestado públicamente que es una «final» la de este domingo. Han caído este mes contra el Castellón y el Racing de Santander. Una tercera mancha frente al Málaga les dejaría muy tocados. Sin embargo, en Martiricos no puede caber ni un ápice de dramatismo si hay que hacer la vuelta a casa con una derrota.

Además, es un encuentro de dos capítulos. Los 90 minutos determinarán quién de los dos va a asaltar, al menos por una noche, el ascenso directo, solo por detrás de los de José Alberto López. Una vez el colegiado Ander González señale el pitido final, habrá que esperar a lo que haga el Deportivo de La Coruña, empatado con los 61 puntos del Almería y por encima de los 60 de los blanquiazules, este lunes, para cerrar la jornada 36 frente al Mirandés.

Bajas importantes

Tampoco afrontan los entrenadores un partido fácil en lo que son las alineaciones. Especialmente, por el parte de bajas. Funes tiene en la enfermería a cinco potenciales titulares como son David Larrubia, Dani Lorenzo, Juanpe, Luismi y Pastor -sin ficha-. Estos tres últimos no jugarán lo que queda de temporada, por lo que apenas queda por recuperar a los malagueños. La buena noticia la marca Izan Merino, de vuelta este fin de semana tras cumplir sanción.

Eso sí, el técnico de Loja advirtió de que se iba a ver un once inédito al «99%» con un esquema que tampoco se había visto. Por sus palabras se descartan el 4-3-3 y el 4-4-2 en principio. Solo se saldrá de dudas este domingo. Licencia para ‘inventar’ tiene el responsable de llevar nueve partidos consecutivos sin perder, dos meses, en el tramo más difícil de la temporada.

Más comedido se ha mostrado el Almería durante toda la semana. Dion Lopy va a estar fuera después de ser expulsado contra el Racing de Santander. Iddrisu Baba se tuvo que retirar con molestias en El Sardinero, mientras Nico Melamed sintió un pinchazo muscular en la sesión del miércoles. Rubi confirmó en rueda de prensa que ninguno de los dos estará este domingo.

Al menos Gui Guedes y Leo Baptistao vuelven a la convocatoria para dar continuidad a esas seis victorias consecutivas como local que suma el Almería, impulsados por el exmalaguista Nelson Monte y el gran pichichi de la categoría: Sergio Arribas y sus 21 goles.

Nelson Monte abandonó el pasado verano Martiricos para volver al Almería. / Málaga CF

Fiesta en las gradas

La fiesta la cerrarán las aficiones. Pese a elevar el último derbi de la temporada a alto riesgo, se calcula que podrían ser mil malaguistas los que se den cita en el UD Almería Stadium. 400 estarán en la zona visitante y los demás se repartirán por el resto de la grada. No hay que cercar, ni siquiera por lo que hay en juego, un partido que debe ser emocionante y bonito por encima de todas las cosas.

Así que el derbi lo tiene todo para dejarse la voz en la ciudad indálica o estar pegados a la televisión. Será importante para el Málaga CF, pero no rotundo para lo que quede temporada. Sin complejos a por los tres puntos.