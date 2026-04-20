El Málaga CF se queda sin premio en Almería y cae hasta la quinta plaza

La Liga Hypermotion ha puesto punto y final al fin de semana, que no a la jornada 36. Aún falta que el Deportivo de La Coruña reciba este lunes al Mirandés (20.30 horas), para terminar de volver a redibujar la zona noble. No obstante, tras su derrota ante el Almería lo que sí es seguro es que el Málaga CF se queda con los 60 puntos con los que partía antes del duelo.

Los de Juanfran Funes consiguieron empatar un 2-0 en el Almería Stadium. Sin embargo, el hambre por llevarse los tres puntos concedió espacio para que los indálicos finiquitasen el choque a su favor (3-2). El ascenso directo, a falta del cierre completo de la jornada, era posible, sin embargo, los malaguistas bajan a un quinto puesto relativo. Todo sigue muy ajustado. Calma.

Clasificación

La clasificación se ha quedado de la siguiente manera: Racing de Santander (68), Almería (64), Castellón (61), Deportivo de La Coruña (61), Málaga CF (60), Burgos (60), Las Palmas (60) y Eibar (58).

Jornada 36

Los rivales de los de Martiricos han tenido una gran jornada esta semana. El Racing le ganó 1-3 a la R. Sociedad B para desmarcarse como líder de cara a estas últimas seis jornadas que quedan (68 puntos). Las Palmas también sacó adelante su partido contra el Leganés con un 2-0, pero no le da por el momento para sumarse al play off con 60 puntos, empatados con un Burgos que, a pesar de caer 3-1 contra el Castellón en Castalia, cierra las seis primeras plazas.

Por su parte, el equipo de Pablo Hernández, próximo rival del Málaga CF, ha dado un paso adelante y alcanza los 61 puntos. El Eibar, que acabó su encuentro instantes antes del inicio del de los blanquiazules, consiguió imponerse al Huesca por 2-1. Tampoco están dentro de ese codiciado Top 6 (8º), pero sus puntos les invitan a seguir soñando, 58.

El Castellón se impuso en Castalia contra el Burgos. / LaLiga

El Málaga CF, pendiente del Dépor

Después de cerrar el partido contra la UD Almería, el Málaga seguirá atento a la jornada porque no todo está dicho en el play off. El Dépor recibirá este lunes a partir de las 20.30 horas al Mirandés. Los gallegos se jugarán el ascenso directo, mientras que los de Miranda del Ebro buscarán seguir escalando puestos en la tabla y salir del descenso a la permanencia cuanto antes.

La cita en Riazor es un partido importante para todos, especialmente para los que están implicados en la lucha por librar la batalla por disputar la temporada que viene la máxima competición nacional. El Dépor está obligado a sumar en casa. Hay que recordar que el último partido frente a su gente fue el 1-1 contra los blanquiazules y, viendo el resultado de los rivales, los del exmalaguista Antonio Hidalgo van con presión.

Jornada 37

El CD Castellón será quien visite La Rosaleda el próximo sábado a partir de las 21.00 horas. Las miradas, como viene siendo normal las últimas semanas en este tramo tan ajustado, también estarán en otros duelos. El viernes el Eibar visitará Albacete (20.30 horas). El sábado partidazos entre rivales directos. Antes del choque de los boquerones se celebrará un Burgos-Dépor (18.30 horas) que puede beneficiar los intereses malagueños.

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El domingo el Almería volverá a librar un derbi, esta vez a domicilio en Granada (16.15 horas). El líder, el Racing de Santander, viajará a Ceuta (21.00 horas). Y el lunes, la jornada se cerrará con otro choque trascendente. Las Palmas jugarán en Cádiz a partir de las 20.30 horas.