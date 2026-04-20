Clasificación Liga Hypermotion
El Dépor gana 3-1 al Mirandés y se mantiene en el ascenso directo, con cuatro puntos de ventaja sobre el Málaga CF
El equipo de Juanfran Funes se queda en el quinto puesto liguero, empatado en 60 créditos con el Burgos (6º) y Las Palmas (7º)
La jornada 36 de LaLiga Hypermotion finalizó este lunes con la cita entre el Deportivo de La Coruña y el Mirandés (3-1). Con una cumbre tan apretada, desde Málaga tienen que vigilar de cerca lo que hacen los rivales directos. En Riazor, el Dépor logró sacar el +3, por lo que se mantiene en ese segundo puesto tan codiciado, con 64 créditos.
El Málaga CF, tras su derrota en el derbi en Almería, partido que acabó cayendo para los locales por un ajustado 3-2, se queda esta semana sin sumar, manejando los 60 puntos con los que partía antes del duelo y bajando hasta la quinta posición de la tabla.
El Dépor no perdona en su casa
El equipo de Antonio Hidalgo consiguió reponerse en la segunda mitad a un 0-1 con el que consiguió adelantarse el Mirandés, gracias al tanto desde los 11 metros de Carlos Fernández. Tras el descanso, a partir del 51', el Deportivo de La Coruña inició la remontada. Un gol de Soriano antecedió un penalti que completó Yeremay, tan solo siete minutos después. En el 71, Nsongo colocó un marcador final (3-1), que se vio amenazado por una pena máxima a favor de los de Miranda del Ebro, pero que Ferllo paró a Javier Hernández.
Este resultado le complica la vida a un Mirandés (21º) que está luchando por sobrevivir en Segunda División, mientras que se la facilita a los gallegos que, al igual que el Almería -también con 64 puntos, pero 3º- cumplieron esta jornada. Séptimo partido consecutivo invicto para el cuadro herculino.
Ascenso directo y play off
A falta de seis jornadas para el fin de la fase regular liguera, la zona alta sigue más que interesante. El Racing de Santander lidera la tabla con 68 puntos y el Dépor (64) sigue custodiando el otro puesto de ascenso directo. No obstante, la UD Almería (3º) tiene los mismos créditos que los gallegos. Tras los indálicos, el próximo rival del Málaga CF, la UD Castellón (61).
El quinto puesto es para los blanquiazules (60), empatados en puntos con el Burgos CF (6º) y la UD Las Palmas (7º), aunque los isleños se quedan actualmente fuera de los puestos del play off. Siguiendo de cerca está la SD Eibar (8º), con 58 puntos.
Próximo rival del Málaga CF
El Málaga CF recibirá este sábado a las 21.00 horas al CD Castellón en La Rosaleda, en un duelo clave en la pelea por el ascenso directo. Un rival de nivel para el que el conjunto de Martiricos necesita el apoyo de su afición, que ya está a punto de agotar las entradas y que tiene preparado un recibimiento especial para el equipo de Funes.
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