Funes: "Si hay que perder partidos que sean así"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, destacó el trabajo desarrollado por sus pupilos, después de haber encajado un 2-0 en el feudo de la UD Almería, y de haber alcanzado luego el empate. "Si hay que perder partidos que sean así", manifestó en zona mixta.

Ya en rueda de prensa expresó que el partido respondió a lo esperado: "Hemos visto un gran partido con dos grandes equipos, que demuestran lo que hemos hecho semanas atrás. La gente ha podido disfrutar. Ahora toca levantarse y pensar en el siguiente", matizó en relación al duelo del próximo fin de semana, en La Rosaleda, ante un nuevo rival directo como es el CD Castellón.

"Desgracias"

"Hemos tenido muchas desgracias en los cambios», matizó después. Y es que se había solicitado una sustitución cuando se encaja el 2-0, pero aún más grave a su juicio es la acción del 3-2. Ramón estaba listo para entrar, porque había caído lesionado Carlos Dotor y, con diez, el árbitro «considera que no tiene que parar" y vuelve a adelantarse el conjunto almeriense. "Con los cambios preparados no hemos podido parar en ese momento el partido", alega el preparador de Loja.

Expresó por otra parte que con la igualada a dos optó por «ir a por los tres puntos en juego», en vez de asegurar el que casi se tenía en el bolsillo. Para Funes es importante esa forma de encarar la recta final: "Hicimos lo más difícil, pero sabíamos a lo que nos exponíamos. Queríamos remontar. No nos conformábamos con un punto".

Roja a Ramón

Acerca de lo sucedido después del pitido final, que acarreó la tarjeta roja a Ramón, el propio técnico blanquiazul reconoció que son momentos "de mucha tensión". Y alegó que siempre "hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero este no va a ser el partido con más tensión del año. No tenemos que entrar en ninguna situación que pueda perjudicarnos", remató.

"Quiero darle mérito a los míos. En una situación de 2-0, fuera de casa. Todos han rendido a un nivel fenomenal. Hablábamos de la importancia de que cada jugador que entra va aportando su granito de arena. Hemos identificado bien los momentos de atacar el área", declaró el propio Funes.

"Qué pena"

Después se refirió a una primera parte muy igualada, que después da paso a un momento crítico, a raíz del segundo tanto de la UD Almería. "Muchos equipos se caen y se te va el average. Los niños han seguido, se han mantenido firmes, con orgullo, con determinación. Qué pena que en la falta lateral no hemos podido sumar un punto", explicó en sala de prensa.

Tuvo asimismo palabras de agradecimiento a la afición desplazada hasta suelo almeriense. "Creo que ellos también se sienten orgullosos de que nuestros jugadores se dejan siempre hasta la última gota. Hemos hecho una demostración de lo que es levantarse de la lona», indicó.

Noticias relacionadas

Para el próximo duelo, el objetivo es el de «intentar jugar muy bien. La adversidad le llega a todo el mundo. Esto nos tiene que llevar a empujar con más ganas, con más determinación. Nos podemos sentir muy orgullosos», finalizó el entrenador malaguista.