El herido en los altercados del Almería-Málaga permanece ingresado

El aficionado de la UD Almería que resultó herido tras los incidentes previos al partido contra el Málaga CF y que fue detenido permanece ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, si bien a modo de prevención y no por la gravedad de sus heridas.

Según ha detallado un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería, al herido, un hombre de 31 años, se le imputan delitos de resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.

Fuentes policiales han precisado sobre el suceso que cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedían a su detención, en el entorno de la rotonda del Fondo Sur del Estadio de los Juegos Mediterráneos, un acompañante del arrestado lo agarró de los brazos e inició un fuerte forcejeo con los efectivos policiales para evitar que se lo llevaran.

Ante la negativa a deponer su actitud, los agentes advirtieron a este hombre de que también sería arrestado si no soltaba inmediatamente al detenido, por lo que el acompañante lo soltó de forma repentina cuando se encontraba suspendido y sujeto, lo que provocó que el hombre cayera golpeándose el hombro y la cabeza contra el asfalto. A consecuencia del impacto, el varón quedó aturdido, por lo que se solicitó la asistencia de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Tras una primera exploración clínica, los facultativos determinaron que el paciente, plenamente consciente, orientado y en uso normal de sus facultades, no presentaba lesiones que revistieran gravedad. Pese al diagnóstico clínico favorable, y en cumplimiento del protocolo hospitalario estandarizado para los traumatismos craneoencefálicos, se le practicó una Tomografía Axial Computarizada (TAC) que no reveló anomalía alguna.

El hombre permanece ingresado en planta durante veinticuatro horas bajo observación médica rutinaria y custodiado por agentes de la Policía Nacional dada su condición de detenido.

Los cuatro detenidos del Málaga CF

Por otro lado, los otros cuatro detenidos en este dispositivo de seguridad están estrechamente vinculados a la afición ultra del Málaga CF. Estos cuatro arrestados, que han pasado la noche en dependencias policiales, serán puestos a lo largo de este lunes a disposición judicial.

Los incidentes se enmarcan en un encuentro deportivo declarado previamente de alto riesgo cuando ambas hinchadas convergieron en la misma zona durante el recibimiento a los equipos, al producirse escenas de pánico colectivo y el lanzamiento continuado de piedras y botellas de cristal, obligando a intervenir a la UIP. El operativo, reforzado con medios aéreos, logró neutralizar a los implicados gracias a la monitorización previa de los perfiles más conflictivos de las dos aficiones, según ha destacado la Policía Nacional.

El Gobierno defiende la "proporcionalidad" del dispositivo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este lunes la "proporcionalidad" del dispositivo de la Policía Nacional desplegado este domingo por los altercados registrados en los aledaños del estadio 'Juegos Mediterráneos'.En declaraciones a los medios en Granada, Fernández ha explicado que los incidentes derivaron en una "pelea multitudinaria" que obligó a los agentes a intervenir "sin más remedio" para disipar el conflicto.

El delegado ha descartado cualquier exceso por parte de las autoridades y, según ha detallado, la herida en la cabeza se produjo cuando otro aficionado que trataba de impedir el arresto sujetó al joven y, de forma imprevista, lo soltó. "No obedece a ningún golpe por parte de la Policía, quiero dejarlo bien claro, no ha sido una agresión en el ámbito de la actuación policial", ha sentenciado Fernández, añadiendo que existen vídeos que "avalan y acreditan" el desarrollo de estos acontecimientos y la ausencia de una acción directa por parte de los agentes sobre el herido.

Esta versión institucional concuerda con las explicaciones ofrecidas previamente por la Comisaría Provincial de Almería. Desde la Policía Nacional han aclarado que, durante un forcejeo con la Unidad de Intervención Policial (UIP), el acompañante del detenido lo soltó en suspensión al ser advertido de que también sería arrestado, lo que provocó que cayera a plomo desde una altura aproximada de veinte centímetros.